Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισιτισμού

Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου ξεκίνησαν οι περίπου 300 εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Εργασίας συμμετέχοντας στην απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, με τους εκπροσώπους πραγματοποίησε μια σύντομη συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι ζήτησαν συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως η οποία ωστόσο δεν ήταν δυνατή.

Βασικό τους αίτημα είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον επισιτισμό και την εστίαση.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, Γιώργος Χατζόγλου, υπογράμμισε ότι “απαιτούμε την επαναφορά του ταμείου ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους στα προ μνημονίου επίπεδα, την επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετια, την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αλλά και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών”.

Επιπλέον, ζητούν αυξήσεις στους μισθούς, καθιέρωση 5ήμερου, 8ωρου και 40ωρου, καθώς και προσαύξηση για εργασία έκτης ημέρας, αντίστοιχη με όσα ισχύουν σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν χρήματα εγκαίρως ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους. “Αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος και για αυτό στηρίζουμε τα αιτήματα των εργαζομένων”, κατέληξε.

φωτ. INTIME