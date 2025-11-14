Πορεία για το στεγαστικό στα Χανιά

Κάλεσμα στην πορεία για το ζήτημα της στέγασης στα Χανιά απευθύνει η Κατάληψη Rosa Nera, το Σάββατο 15 Νοέμβρη 11 π.μ. στην Αγορά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα τελευταία χρόνια, τα Χανιά μοιάζουν με ένα απέραντο εργοτάξιο. Σε όποιο τετράγωνο της πόλης και αν στρίψει κανείς θα παρατηρήσει και από μια νεοανεγειρόμενη οικοδομή. Από το παραλιακό μέτωπο της Νέας Χώρας με τα ξενοδοχειακά μεγαθήρια να προετοιμάζονται, μέχρι την πλατεία 1866 και τα δικαστήρια, όλη η πόλη “σκάβεται”.

Προφανώς τα νέα αυτά έργα δεν πραγματοποιούνται για να στεγάσουν τον κόσμο που εργάζεται στην πόλη και ψάχνει ένα σπίτι με αξιοπρεπές ενοίκιο, αλλά για να γεμίσουν ακόμη παραπάνω τις τσέπες διάφορων αφεντικών -ντόπιων και μη.

Η ακραία τουριστικοποίηση των Χανίων, πάει χέρι χέρι με δυσεύρετα σπίτια προς ενοικίαση, υψηλά ενοίκια, χαμηλούς μισθούς και ακρίβεια, ενώ τα αφεντικά του τουρισμού τρίβουν τα χέρια τους από τα υπερκέρδη που αποκομίζουν κάθε σεζόν.

Το στεγαστικό πρόβλημα έχει μετατρέψει τα Χανιά σε μία πόλη που εκτοπίζει τους κατοίκους της. Απέναντι σ’ αυτό, να σταθούμε συλλογικά και αγωνιστικά βάζοντας μπροστά τα συμφέροντα και τις ανάγκες μας κόντρα στις επιδιώξεις και την κερδοφορία των αφεντικών και των ιδιοκτητών.

– – – – – –

ΖΟΥΜΕ ΕΔΩ, ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΕΔΩ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Πορεία για το ζήτημα της στέγασης, Σάββατο 15/11, στις 11:00, στην πλ. Δημοτικής Αγοράς».