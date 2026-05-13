«Popeye», µια έκρηξη χαράς

«Ο λόγος που άρχισα κάποτε να ζωγραφίζω, ήταν η δηµιουργία ενός φανταστικού κόσµου όπου θα έβαζα ό,τι όµορφο είχα αντιληφθεί µέχρι τότε και ό,τι θα λαχταρούσα στη συνέχεια ξορκίζοντας τη δύσκολη καθηµερινότητα».

Μ’ αυτά τα λόγια, ο Χανιώτης ζωγράφος Κώστας Σπανάκης, µας καλεί -στην 40η παρακαλώ- ατοµική έκθεσή του, σε µια πανδαισία χρώµατος και χαράς· µια χαραµάδα φωτεινή µέσα στη διεθνή και εντόπια δυστοπία που µας περιβάλλει. Έτσι καθώς επέστρεφα το Σάββατο από µία σκληρή, µα και τρυφερή ταυτόχρονα ταινία τού χρονίζοντος παλαιστινιακού δράµατος στο θέατρο Βλησίδη, το γνώριµο περιβάλλον της ζωγραφικής του Σπανάκη «ανάπαυσε» την ψυχή µου.

∆εν µε αποπροσανατόλισε απ’ ό,τι συµβαίνει στη γειτονιά µας κι όχι µόνο, µε βοήθησε όµως ν’ αντέξω ακόµα και το ενδεχόµενο που µας απειλεί. Μολονότι είµαι διαφορετικής σχολής (έχω µια µπρεχτική αντίληψη για την τέχνη), απολαµβάνω ωστόσο αυτήν την έκρηξη αισιοδοξίας και ανεµελιάς του αστικού τοπίου του Σπανάκη, τις όµορφες κοπελιές του µε τα σαφώς… θηλυκά τους ενδύµατα, τις καθαρές γραµµές, τις αύρες και τις… δόξες και τα… φωτοστέφανα που τις περιβάλλουν.

Η δουλειά του Σπανάκη, που σαφώς εντάσσεται στον χώρο της pop art, έχει τον δικό της χαρακτήρα, έχει µιαν αυτοτέλεια που µέσα στα χρόνια δουλειάς του έχει κατακτηθεί. Είναι προφανής η επίδραση και η θητεία του στον χώρο της διαφήµισης· ίσως γι’ αυτό νιώθω µια µεγάλη οµοιότητα, καθώς και ‘γω πέρασα παιδί από τον χώρο της διαφηµιστικής ζωγραφικής της εικονογράφησης και των κόµικς. Όµως τι λέω, µήπως όλοι µας που µεγαλώσαµε τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60, δεν διαµορφωθήκαµε εικαστικά µε τα κόµικς, τα «κλασικά εικονογραφηµένα», τις αφίσες των κινηµατογράφων και όλα αυτά;

Και κάτι ακόµα· ο Σπανάκης δουλεύει επίµονα, αποφεύγοντας τις ευκολίες του αερογράφου και άλλων κόλπων των λεγοµένων «γραφικών τεχνών». Έχει κατακτήσει το αντικείµενο του, δουλεύει κλασικά τις ελαιογραφίες του µε απέραντο κουράγιο.

Η έκθεση γίνεται στον χώρο του ΚΑΜ και θα κρατήσει µέχρι τις 20 Μαϊου 2026

Όσοι πιστοί, προσέλθετε

*Ο Γρηγόρης Νιόλης είναι χαράκτης, ζωγράφος.