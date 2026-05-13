Pop-eye: Εκθεση του Κώστα Σπανάκη στο Μεγάλο Αρσενάλι

Συνεχίζεται μέχρι τις 20 Μαίου στο Μεγάλο Αρσενάλι με ώρες από τις 9 π.μ. μέχρι τις 11 μ.μ. καθημερινη η καινούργια εικαστική έκθεση του Κώστα Σπανάκη με τίτλο Pop-eye.

Είναι μια μίνι αναδρομική έκθεση των 12 τελευταίων χρόνων.

Οπως σημειώνει ο Κώστας Σπανάκης, ο τίτλος POPeye είναι εμπνευσμένος από το θρυλικό καρτούν, ταυτόχρονα όμως είναι το μάτι που βλέπει τον κόσμο από τη φωτεινή του πλευρά.

«Περιλαμβάνει επιλεγμένα έργα από τις πιο σημαντικές ενότητες της δουλειάς μου, όπως οι ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΚΥΡΙΕΣ, το Hippie Van, οι «κούκλες», τα Χανιά όπως τα ονειρεύομαι, έργα μικτής τεχνικής και όπως πάντα, κάποιες όμορφες γνωστές και άγνωστες κυρίες.

Η παρουσίαση διαφορετικών ενοτήτων έχει ως σκοπό να παρουσιάσει διάφορα μοτίβα της εικαστικής μου έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα να δείξει ότι ο τρόπος είναι πάντα ίδιος και αδιαπραγμάτευτος: Δυναμικές γραμμές, καθαρά χρώματα και αισιοδοξία. Ο τρόπος αυτός είναι που, τελικά, προσδίδει βαρύτητα στα έργα, αποδίδοντάς τους καλλιτεχνική ταυτότητα και καθιστώντας τα αναγνωρίσιμα ως προς τον δημιουργό τους, κάτι ουσιώδες στην Τέχνη».

Ο Κώστας Σπανάκης αναφέρει, επίσης, ότι «ο λόγος που άρχισα κάποτε να ζωγραφίζω ήταν η δημιουργία ενός φανταστικού κόσμου όπου θα έβαζα ό,τι όμορφο είχα αντιληφθεί μέχρι τότε και ό,τι θα λαχταρούσα στη συνέχεια, ξορκίζοντας την δύσκολη καθημερινότητα.

Είχα την τύχη να μεγαλώσω στη δεκαετία 1960, μια εποχή χωρίς τηλεόραση, χωρίς ανέσεις. Μια εποχή, όμως, αμφισβήτησης, με καινούργια μουσική, ραδιόφωνο, κινηματογράφο και πολύχρωμα περιοδικά. Αυτά τα περιοδικά ήταν οι πρώτες και καθοριστικές μου παραστάσεις, μια και μέσα από κόμικς και διαφημίσεις έδειχναν την όμορφη πλευρά της ζωής. Μου άρεσε να τα ξεφυλλίζω με τις ώρες και να χάνομαι μέσα τους παρατηρώντας ταυτόχρονα τον τρόπο που οι δημιουργοί τους αποτύπωναν τις εικόνες στο χαρτί. Έτσι, έδωσα νόημα στον ελεύθερο χρόνο μου, ζωγραφίζοντας τα δικά μου όνειρα.

Τα χρόνια πέρασαν αλλά η φιλοσοφία μου δεν άλλαξε. Η παιγνιώδης διάθεση παρέμεινε και είναι αυτή που εμπνέει και τροφοδοτεί τη δημιουργικότητά μου. Ίσως γι αυτό τα έργα μου είναι, κάποιες φορές, αμφίσημα και υπαινικτικά αλλά πάντοτε πολύχρωμα και φωτεινά.

Θα ήθελα, εδώ, να σταθώ για λίγο στη δημιουργία του χαρακτήρα της κοπέλας της Μινωϊκής εποχής, που άνοιξε για μένα ένα μεγάλο εικαστικό κεφάλαιο δίνοντάς μου την ευκαιρία να πλάσω πολλές ιστορίες με χαρακτήρες της εποχής εκείνης, σε συνύπαρξη με αγαπημένους χαρακτήρες από τον χώρο των κόμικς, των cartoons και του σινεμά.

Η Τέχνη έχει πολλά μονοπάτια κι εγώ ομολογώ ότι διάλεξα το πιο ευχάριστο, γιατί, πολύ απλά, ήθελα να νιώθω όμορφα. Ελάχιστες φορές θέλησα να προβληματίσω αλλά και τότε το έκανα με φωτεινό τρόπο. Ακολούθησα, χωρίς να το καταλάβω από την αρχή, το μονοπάτι της POP ART, που γεννήθηκε στη δεκαετία 1950 αλλά άνθισε τη δεκαετία 1960 και στόχος της ήταν να καταρρίψει τα όρια μεταξύ της «υψηλής» τέχνης και της καθημερινής εμπορικής ζωής, καθιστώντας την Τέχνη προσβάσιμη σε όλους.

Ένα μικρό σύγχρονο κομμάτι αυτής της Τέχνης σας παρουσιάζει σήμερα κάποιος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη μικρή μας πόλη. Εμπνεύστηκε από το φως, τη θάλασσα, την ομορφιά και την ιστορία της και δημιούργησε αυτές τις εικόνες ελπίζοντας να σας κάνει να χαμογελάσετε».