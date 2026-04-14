menu
21.1 C
Chania
Τρίτη, 14 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πολύτιμες εμπειρίες για το Ρέθυμνο BC στο Διεθνές τουρνουά της Κορίνθου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ρέθυμνο BC στο International Basketball Tournament που διεξήχθη στην Κόρινθο, με τα τμήματα Παίδων και Παμπαίδων και 32 νεαρούς αθλητές να αποκομίζουν πολύτιμες εμπειρίες.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο «την αποστολή συνόδευσαν οι προπονητές Αντώνης Νταλιάνης και Γιάννης Γαβαλάκης, οι οποίοι καθοδήγησαν τους νεαρούς αθλητές σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική τους παρουσία.

Η ομάδα μας κατέγραψε συνολικά 4 νίκες και 5 ήττες, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τουρνουά, που έγινε στις εκπληκτικές εγκαταστάσεις του «The Ranch», στο Σοφικό Κορινθίας, όπου αντιμετώπισε δυνατούς αντιπάλους σε υψηλού επιπέδου ανταγωνισμό. Πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα, απέναντι σε, Partizan Vodno, Εκπ. Δούκα, Ερμή Περάματος, Μελίσσια, Ιωνικό Νίκαιας, ΑΟΝ Αργυρούπολη, Ένωση Αμφιάλης, Σαρωνίδα και Θρίαμβο Αθηνών, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν συνομηλίκους από άλλες ομάδες, να δημιουργήσουν νέες φιλίες και να ζήσουν μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες μέσα στη φύση, γεμάτες δράση, παιχνίδι, ομαδικότητα και αθλητικό πνεύμα.

Η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε σημαντικό βήμα εξέλιξης για τα παιδιά του Ρέθυμνο BC, αποκτώντας παραστάσεις που θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια της πορείας τους. Η εμπειρία στην Κόρινθο αφήνει θετικό πρόσημο και αποτελεί μία ακόμα σημαντική στιγμή στην αναπτυξιακή πορεία του συλλόγου.

«Το Ρέθυμνο BC εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες, για την πολύτιμη υποστήριξη και την άρτια εξυπηρέτηση στην μεταφορά της αποστολής της ομάδας μας, την ΑΝΕΚ Lines και τα ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου.»

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum