Πολύτιμες εμπειρίες για το Ρέθυμνο BC στο Διεθνές τουρνουά της Κορίνθου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ρέθυμνο BC στο International Basketball Tournament που διεξήχθη στην Κόρινθο, με τα τμήματα Παίδων και Παμπαίδων και 32 νεαρούς αθλητές να αποκομίζουν πολύτιμες εμπειρίες.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο «την αποστολή συνόδευσαν οι προπονητές Αντώνης Νταλιάνης και Γιάννης Γαβαλάκης, οι οποίοι καθοδήγησαν τους νεαρούς αθλητές σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική τους παρουσία.

Η ομάδα μας κατέγραψε συνολικά 4 νίκες και 5 ήττες, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τουρνουά, που έγινε στις εκπληκτικές εγκαταστάσεις του «The Ranch», στο Σοφικό Κορινθίας, όπου αντιμετώπισε δυνατούς αντιπάλους σε υψηλού επιπέδου ανταγωνισμό. Πέρα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα, απέναντι σε, Partizan Vodno, Εκπ. Δούκα, Ερμή Περάματος, Μελίσσια, Ιωνικό Νίκαιας, ΑΟΝ Αργυρούπολη, Ένωση Αμφιάλης, Σαρωνίδα και Θρίαμβο Αθηνών, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν συνομηλίκους από άλλες ομάδες, να δημιουργήσουν νέες φιλίες και να ζήσουν μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες μέσα στη φύση, γεμάτες δράση, παιχνίδι, ομαδικότητα και αθλητικό πνεύμα.

Η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε σημαντικό βήμα εξέλιξης για τα παιδιά του Ρέθυμνο BC, αποκτώντας παραστάσεις που θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια της πορείας τους. Η εμπειρία στην Κόρινθο αφήνει θετικό πρόσημο και αποτελεί μία ακόμα σημαντική στιγμή στην αναπτυξιακή πορεία του συλλόγου.

«Το Ρέθυμνο BC εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες, για την πολύτιμη υποστήριξη και την άρτια εξυπηρέτηση στην μεταφορά της αποστολής της ομάδας μας, την ΑΝΕΚ Lines και τα ΚΤΕΛ Χανίων–Ρεθύμνου.»