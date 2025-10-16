Πολύτιµη δωρεά στα Χανιά από το Πολυτεχνείο Κρήτης

■ Εκτάσεις 40 στρεµµάτων για ανέγερση σχολείων

Με πολλές ευχές η παραχώρηση των οικοπέδων για το “Μουσικό Σχολείο” και το Πειραµατικό Γυµνάσιο – Λύκειο” από το Πολυτεχνείο Κρήτης στον ∆ήµο Χανίων, να συνοδευθεί µε γρήγορη κατασκευή των σχολικών συγκροτηµάτων, η χθεσινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων. Και αυτό γιατί παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις, στα Χανιά από το 2007 δεν έχει κατασκευαστεί νέο σχολικό κτήριο.

Χθες το ∆.Σ. ενέκρινε οµόφωνα την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης από το Πολυτεχνείο 20 στρ. για το Μουσικό Σχολείο και άλλα 20 στρ. για το “Πειραµατικό στα οικόπεδα του ιδρύµατος βόρεια του σχολικού συγκροτήµατος του παλιού Πολυκλαδικού (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου).

Για το µεν Πειραµατικό Γυµνάσιο-Λύκειο ο δήµαρχος Χανίων κ. Π. Σηµανδηράκης ενηµέρωσε πως θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το κτηριολογικό πρόγραµµα του Υπουργείου, ενώ για το Μουσικό Σχολείο θα γίνει ένα ερευνητικό πρόγραµµα από την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου που θα σχεδιάσει το κτήριο µε βάση τις ανάγκες ενός σχολείου αυτής της κατεύθυνσης.

Για την παράταξη «Όνειρο είναι τα Χανιά» τοποθετήθηκε ο κ. Στέλιος Ζερβάκης σηµειώνοντας πως «η παραχώρηση των οικοπέδων είναι µια πολύ σηµαντική εξέλιξη την οποία και χαιρετίζουµε» σχολιάζοντας πάντως από εδώ και στο εξής το κύριο είναι «η επόµενη ηµέρα» δίνοντας το παράδειγµα των 8 σχολείων µε Σ∆ΙΤ που «από το 2017 που εξαγγέλθηκαν, το έργο δεν προχώρησε». Αναρωτήθηκε επίσης για τις εγγυήσεις που θα πρέπει να κατατεθούν ότι τα δύο σχολεία θα κατασκευαστούν µε σαφή και ρεαλιστικά βήµατα. Ζήτησε τέλος να διερευνηθεί η δυνατότητα στέγασης στο συγκεκριµένο χώρο και Καλλιτεχνικού Σχολείου.

«Τον Σεπτέµβρη του 2023 στους πρωτοετείς µαθητές του “Μουσικού Σχολείου” ανακοινώθηκε ότι θα προλάβουν το νέο σχολείο. Έστω και τώρα µπήκε κάποιο λιθαράκι» δήλωσε ο κ. ∆. Μακρέας, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατασκευή των σχολείων θα γίνει σε εύλογους χρόνους. Ο ίδιος έβαλε και το στοιχείο του κυκλοφοριακού φόρτου στην περιοχή που όπως παρατήρησε «έχει αυξηθεί πολύ » ζητώντας σχέδιο αντιµετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήµατος.

ΚΑΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

«Άφαντες… παραµένουν οι πρωτοβουλίες της ∆ηµοτικής αρχής για να αντιµετωπιστεί η στεγαστική κρίση στην πόλη». Με αυτόν τον τρόπο ο δηµ. σύµβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ. ∆. Μακρέας σχολίασε νωρίτερα την έρευνα του “Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών” για το συγκεκριµένο ζήτηµα που παρουσιάστηκε πρόσφατα και στην οποία συµµετείχαν απαντώντας στα σχετικά ερωτηµατολόγια 800 πολίτες.

«Η εργασία αυτή επιβεβαιώνει αυτό που ξέραµε µε τρόπο επίσηµο και σε βαθµό που αναρωτιέµαι γιατί το έκανε το σωµατείο και όχι ένας από τους καθ’ ύλην αρµόδιους, ο ∆ήµος Χανίων» είπε ο κ. Μακρέας, συµπληρώνοντας πως µε βάση τα ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν στην έρευνα του σωµατείου το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε πως πληρώνει για το ενοίκιο το µισό του µισθού του, το 70% ζητάει απαγόρευση τουριστικής χρήσης σε κάποιες περιοχές της πόλης και ένα µεγάλο ποσοστό προτείνει “πλαφόν” στην τιµή των ενοικίων για κάποιες περιοχές. «Το θεσµικό όργανο της πόλης αποτελεί ουραγό και περιµένω τις πρωτοβουλίες της δηµοτικής αρχής» πρόσθεσε ο κ. Μακρέας.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ

Από τον δήµαρχο κ. Π. Σηµανδηράκη δεν έγινε κάποιο σχόλιο στην αναφορά του κ. Μακρέα. Ο δήµαρχος µίλησε για την ολοκλήρωση της κατασκευής και τη λειτουργία των πισίνων έξω από το χώρο του κλειστού του Κλαδισού και τα εγκαίνια του Σαββάτου µε τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης να δίνουν συγχαρητήρια για την γρήγορη υλοποίηση του έργου. Ο κ. Σηµανδηράκης µίλησε επίσης και για τις πρωτοβουλίες του για το θέµα του κλειστού κολυµβητηρίου του Ακρωτηρίου και δήλωσε την πρόθεση του ∆ήµου να αναλάβει τη διαχείριση του τονίζοντας πως «ο θεσµός των ΕΑΚ είναι παρωχηµένος…οι αθλητικές εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται οι ∆ήµοι λειτουργούν καλύτερα».

ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Με αφορµή την ερώτηση της κ. Γεωργούλα για την πρόσφατη σύσκεψη στο Ηράκλειο για το θέµα των απορριµµάτων ο κ. Σηµανδηράκης άφησε αιχµές σε βάρος του Υπουργείου Περιβάλλοντος για µια σειρά από θέµατα που αφορούν την πολιτική που ακολουθεί στη διαχείριση τους αλλά και τον αποκλεισµό του ∆ικτύου Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από µια σειρά εκδηλώσεις. To ∆.Σ. εξέδωσε ψήφισµα στήριξης του πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχάλη Ζερβάκη για τη µηνυτήρια αναφορά σε βάρος του απο συνάδελφο του καθηγητή, µε την αιτιολογία ότι δεν έχει ξεκινήσει πειθαρχικές διώξεις.

Τέλος, τα µέλη του ∆.Σ. εξέφρασαν τη θλίψη τους για το χαµό του πρώην βουλευτή Γ. Πρασιανάκη και του γιατρού Ν. Καλλιβρετάκη.