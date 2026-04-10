“Πολυτέλεια” η υγειονοµική περίθαλψη για χιλιάδες Ελληνες

■ Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ “ακτινογραφεί” την υγεία των πολιτών

“Πολυτέλεια” τείνει να γίνει η βασική περίθαλψη για χιλιάδες πολίτες στη χώρα µας, καθώς η οικονοµική στενότητα υψώνει ανυπέρβλητα εµπόδια στην πρόσβαση στο σύστηµα υγείας. Μάλιστα, το ταξικό χάσµα στην υγεία διατηρείται βαθύ, καθώς το ποσοστό των φτωχών Ελλήνων που στερούνται τις ιατρικές υπηρεσίες (20,5%) είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση µε τον µη φτωχό πληθυσµό της χώρας (10,5%)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) φέρνει στο φως, µέσω της νέας Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) για το έτος 2025, µια πλήρη ακτινογραφία της υγείας του ελληνικού πληθυσµού ηλικίας 16 ετών και άνω. Η πανελλαδική έρευνα, η οποία βασίστηκε σε τελικό δείγµα 10.408 νοικοκυριών και 19.067 ατόµων άνω των 16 ετών, αναδεικνύει την εικόνα της υγείας µας, τις συνήθειές µας, αλλά και τα σοβαρά εµπόδια που θέτει η οικονοµική δυσπραγία στην πρόσβαση στην περίθαλψη.

ΓΕΝΙΚΑ… ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ

Το γενικό αίσθηµα ευεξίας των Ελλήνων παραµένει υψηλό, καθώς η πλειονότητα, συγκεκριµένα το 78,5%, δηλώνει πως έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, ενώ µόλις το 7,0% θεωρεί την υγεία του κακή ή πολύ κακή.

Ωστόσο, οι χρόνιες παθήσεις αφορούν έναν στους τέσσερις πολίτες (24,0%) που δηλώνει πως αντιµετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας που διαρκεί άνω των έξι µηνών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι γυναίκες (26,5%) δηλώνουν συχνότερα χρόνια πάθηση σε σχέση µε τους άνδρες (21,4%).

Επιπρόσθετα, το 8,7% του πληθυσµού δηλώνει πως λόγω προβληµάτων υγείας έχει περιορίσει “πάρα πολύ” τις συνήθεις δραστηριότητές του (δείκτης GALI), ενώ ένα 9,1% δυσκολεύεται, αλλά όχι σε ακραίο βαθµό.

Τα προβλήµατα γίνονται εντονότερα στις µεγαλύτερες ηλικίες, καθώς πάνω από το 60% όσων αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην όραση (17,3% του συνολικού πληθυσµού), στην ακοή (9,9%), στη µετακίνηση (15,1%), αλλά και στη µνήµη ή συγκέντρωση (9,9%) ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 65 ετών και άνω.

ΜΑΣΤΙΓΑ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήµατα αφορά τη σωµατική διάπλαση των Ελλήνων. Λιγότεροι από τους µισούς (43,1%) διατηρούν φυσιολογικό βάρος. Το 42,1% του πληθυσµού κατατάσσεται στους υπέρβαρους, ενώ το 12,9% υποφέρει από παχυσαρκία. Η ζυγαριά φαίνεται να “γέρνει” επικίνδυνα στους άνδρες, εκ των οποίων σχεδόν ένας στους δύο (48,5%) είναι υπέρβαρος, σε αντίθεση µε τις γυναίκες όπου η αναλογία περιορίζεται στο 36,0%.

ΥΓΕΙΑ ∆ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Η έρευνα αναδεικνύει µια σκληρή πραγµατικότητα αναφορικά µε την πρόσβαση των πολιτών στο σύστηµα περίθαλψης, η οποία γίνεται δυσκολότερη λόγω οικονοµικών προβληµάτων. Παρόλο που σχεδόν 6 στα 10 άτοµα (57,6%) χρειάστηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία τους τελευταίους 12 µήνες, το 21,5% εξ αυτών έµεινε χωρίς την αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Το ταξικό χάσµα είναι εµφανές: ο φτωχός πληθυσµός αδυνατεί να λάβει ιατρική εξέταση σε ποσοστό 20,5%, αριθµός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση µε τον µη φτωχό πληθυσµό (10,5%). Στο ερώτηµα για το “γιατί” δεν επισκέφθηκαν τον γιατρό, για περίπου 7 στους 10 (70,9%) η απάντηση ήταν απολύτως ξεκάθαρη: οι οικονοµικοί λόγοι.

Η εικόνα είναι ακόµα πιο δραµατική στην οδοντιατρική περίθαλψη. Από το 47,4% που χρειάστηκε οδοντίατρο, ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 30,5% δεν κατάφερε να λάβει τη θεραπεία. Και εδώ, η φτώχεια αποτελεί τον βασικότερο ρυθµιστή (20,3% των φτωχών έναντι 13,1% των µη φτωχών), µε το 71,6% να δηλώνει πως δεν πήγε στον οδοντίατρο λόγω έλλειψης χρηµάτων.

Ακόµη και εκείνοι που τελικά επισκέπτονται επαγγελµατίες υγείας ή αγοράζουν φάρµακα, βιώνουν οικονοµική “ασφυξία”. Το 10,5% των νοικοκυριών δηλώνει ότι επιβαρύνθηκε “πάρα πολύ” από την αγορά φαρµάκων ή βιταµινών, το 6,2% δήλωσε δυσβάσταχτο το κόστος της ιατρικής φροντίδας και το 3,6% αυτό της οδοντιατρικής φροντίδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Η έρευνα εµβαθύνει, παράλληλα, στους παράγοντες που διαµορφώνουν το προφίλ υγείας µας σε καθηµερινή βάση.

Εργασία και Άσκηση: Η εργασιακή ρουτίνα των Ελλήνων διαφέρει έντονα, µε το 31,8% να κάνει καθιστική ζωή στη δουλειά του, ενώ το 15,3% επιτελεί βαριές εργασίες που απαιτούν έντονη σωµατική προσπάθεια. Παράλληλα, περίπου 1 στους 10 πολίτες (11,8%) δεν αθλείται απολύτως ποτέ στον ελεύθερο χρόνο του.

∆ιατροφή: Περίπου 6 στους 10 Έλληνες φαίνεται να προσέχουν το πιάτο τους, καθώς καταναλώνουν λαχανικά/σαλάτες (60,1%) και φρούτα (56,9%) τουλάχιστον µία φορά σε καθηµερινή βάση.

Κάπνισµα: Το τσιγάρο παραµένει βαθιά ριζωµένη συνήθεια για ένα σηµαντικό τµήµα της κοινωνίας. Το 22,6% καπνίζει καθηµερινά, ενώ το ποσοστό αυτών που απέχουν πλήρως αγγίζει το 72,8%. Τη «µερίδα του λέοντος» στο κάπνισµα διατηρούν οι άνδρες (29,6%) έναντι των γυναικών, εκ των οποίων καπνίζει συστηµατικά µόνο το 15,9%.

Αλκοόλ: Σε ό,τι αφορά το ποτό, η συστηµατική κατανάλωση διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µε µόλις το 3,8% να καταναλώνει αλκοόλ καθηµερινά. Αντιθέτως, ένας στους τέσσερις πίνει µερικές φορές το µήνα (25,9%), ενώ πάνω από ένας στους τρεις (34,3%) δεν καταναλώνει ποτέ οινοπνευµατώδη ποτά.

Τα συµπεράσµατα της µεγάλης έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ καταδεικνύουν πως, παρότι ο τρόπος ζωής και οι διατροφικές συνήθειες µέρους των Ελλήνων βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, το κράτος πρόνοιας έχει να αντιµετωπίσει τη µεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων, καθώς η υγεία τείνει να γίνει “πολυτέλεια” για τους πιο αδύναµους οικονοµικά πολίτες.