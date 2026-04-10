“Πολυτέλεια” η υγειονοµική περίθαλψη για χιλιάδες Ελληνες

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
■ Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ “ακτινογραφεί” την υγεία των πολιτών

“Πολυτέλεια” τείνει να γίνει η βασική περίθαλψη για χιλιάδες πολίτες στη χώρα µας, καθώς η οικονοµική στενότητα υψώνει ανυπέρβλητα εµπόδια στην πρόσβαση στο σύστηµα υγείας.  Μάλιστα, το ταξικό χάσµα στην υγεία διατηρείται βαθύ, καθώς το ποσοστό των φτωχών Ελλήνων που στερούνται τις ιατρικές υπηρεσίες (20,5%) είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση µε τον µη φτωχό πληθυσµό της χώρας (10,5%)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) φέρνει στο φως, µέσω της νέας Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) για το έτος 2025, µια πλήρη ακτινογραφία της υγείας του ελληνικού πληθυσµού ηλικίας 16 ετών και άνω. Η πανελλαδική έρευνα, η οποία βασίστηκε σε τελικό δείγµα 10.408 νοικοκυριών και 19.067 ατόµων άνω των 16 ετών, αναδεικνύει την εικόνα της υγείας µας, τις συνήθειές µας, αλλά και τα σοβαρά εµπόδια που θέτει η οικονοµική δυσπραγία στην πρόσβαση στην περίθαλψη.

ΓΕΝΙΚΑ… ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ

Το γενικό αίσθηµα ευεξίας των Ελλήνων παραµένει υψηλό, καθώς η  πλειονότητα, συγκεκριµένα το 78,5%, δηλώνει πως έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, ενώ µόλις το 7,0% θεωρεί την υγεία του κακή ή πολύ κακή.

Ωστόσο, οι χρόνιες παθήσεις αφορούν έναν στους τέσσερις πολίτες (24,0%) που δηλώνει πως αντιµετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβληµα υγείας που διαρκεί άνω των έξι µηνών. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι γυναίκες (26,5%) δηλώνουν συχνότερα χρόνια πάθηση σε σχέση µε τους άνδρες (21,4%).

Επιπρόσθετα, το 8,7% του πληθυσµού δηλώνει πως λόγω προβληµάτων υγείας έχει περιορίσει “πάρα πολύ” τις συνήθεις δραστηριότητές του (δείκτης GALI), ενώ ένα 9,1% δυσκολεύεται, αλλά όχι σε ακραίο βαθµό.

Τα προβλήµατα γίνονται εντονότερα στις µεγαλύτερες ηλικίες, καθώς πάνω από το 60% όσων αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην όραση (17,3% του συνολικού πληθυσµού), στην ακοή (9,9%), στη µετακίνηση (15,1%), αλλά και στη µνήµη ή συγκέντρωση (9,9%) ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα των 65 ετών και άνω.

ΜΑΣΤΙΓΑ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝ∆ΡΕΣ

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήµατα αφορά τη σωµατική διάπλαση των Ελλήνων. Λιγότεροι από τους µισούς (43,1%) διατηρούν φυσιολογικό βάρος. Το 42,1% του πληθυσµού κατατάσσεται στους υπέρβαρους, ενώ το 12,9% υποφέρει από παχυσαρκία. Η ζυγαριά φαίνεται να “γέρνει” επικίνδυνα στους άνδρες, εκ των οποίων σχεδόν ένας στους δύο (48,5%) είναι υπέρβαρος, σε αντίθεση µε τις γυναίκες όπου η αναλογία περιορίζεται στο 36,0%.

ΥΓΕΙΑ ∆ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Η έρευνα αναδεικνύει µια σκληρή πραγµατικότητα αναφορικά µε την πρόσβαση των πολιτών στο σύστηµα περίθαλψης, η οποία γίνεται δυσκολότερη λόγω οικονοµικών προβληµάτων. Παρόλο που σχεδόν 6 στα 10 άτοµα (57,6%) χρειάστηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία τους τελευταίους 12 µήνες, το 21,5% εξ αυτών έµεινε χωρίς την αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Το ταξικό χάσµα είναι εµφανές: ο φτωχός πληθυσµός αδυνατεί να λάβει ιατρική εξέταση σε ποσοστό 20,5%, αριθµός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση µε τον µη φτωχό πληθυσµό (10,5%). Στο ερώτηµα για το “γιατί” δεν επισκέφθηκαν τον γιατρό, για περίπου 7 στους 10 (70,9%) η απάντηση ήταν απολύτως ξεκάθαρη: οι οικονοµικοί λόγοι.

Η εικόνα είναι ακόµα πιο δραµατική στην οδοντιατρική περίθαλψη. Από το 47,4% που χρειάστηκε οδοντίατρο, ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 30,5% δεν κατάφερε να λάβει τη θεραπεία. Και εδώ, η φτώχεια αποτελεί τον βασικότερο ρυθµιστή (20,3% των φτωχών έναντι 13,1% των µη φτωχών), µε το 71,6% να δηλώνει πως δεν πήγε στον οδοντίατρο λόγω έλλειψης χρηµάτων.

Ακόµη και εκείνοι που τελικά επισκέπτονται επαγγελµατίες υγείας ή αγοράζουν φάρµακα, βιώνουν οικονοµική “ασφυξία”. Το 10,5% των νοικοκυριών δηλώνει ότι επιβαρύνθηκε “πάρα πολύ” από την αγορά φαρµάκων ή βιταµινών, το 6,2% δήλωσε δυσβάσταχτο το κόστος της ιατρικής φροντίδας και το 3,6% αυτό της οδοντιατρικής φροντίδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Η έρευνα εµβαθύνει, παράλληλα, στους παράγοντες που διαµορφώνουν το προφίλ υγείας µας σε καθηµερινή βάση.

Εργασία και Άσκηση: Η εργασιακή ρουτίνα των Ελλήνων διαφέρει έντονα, µε το 31,8% να κάνει καθιστική ζωή στη δουλειά του, ενώ το 15,3% επιτελεί βαριές εργασίες που απαιτούν έντονη σωµατική προσπάθεια. Παράλληλα, περίπου 1 στους 10 πολίτες (11,8%) δεν αθλείται απολύτως ποτέ στον ελεύθερο χρόνο του.

∆ιατροφή: Περίπου 6 στους 10 Έλληνες φαίνεται να προσέχουν το πιάτο τους, καθώς καταναλώνουν λαχανικά/σαλάτες (60,1%) και φρούτα (56,9%) τουλάχιστον µία φορά σε καθηµερινή βάση.

Κάπνισµα: Το τσιγάρο παραµένει βαθιά ριζωµένη συνήθεια για ένα σηµαντικό τµήµα της κοινωνίας. Το 22,6% καπνίζει καθηµερινά, ενώ το ποσοστό αυτών που απέχουν πλήρως αγγίζει το 72,8%. Τη «µερίδα του λέοντος» στο κάπνισµα διατηρούν οι άνδρες (29,6%) έναντι των γυναικών, εκ των οποίων καπνίζει συστηµατικά µόνο το 15,9%.

Αλκοόλ: Σε ό,τι αφορά το ποτό, η συστηµατική κατανάλωση διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µε µόλις το 3,8% να καταναλώνει αλκοόλ καθηµερινά. Αντιθέτως, ένας στους τέσσερις πίνει µερικές φορές το µήνα (25,9%), ενώ πάνω από ένας στους τρεις (34,3%) δεν καταναλώνει ποτέ οινοπνευµατώδη ποτά.

Τα συµπεράσµατα της µεγάλης έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ καταδεικνύουν πως, παρότι ο τρόπος ζωής και οι διατροφικές συνήθειες µέρους των Ελλήνων βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, το κράτος πρόνοιας έχει να αντιµετωπίσει τη µεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων, καθώς η υγεία τείνει να γίνει “πολυτέλεια” για τους πιο αδύναµους οικονοµικά πολίτες.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

