Πολυτεχνείο Κρήτης: Μονοθέσιο όχημα από φοιτητές κατακτά διακρίσεις

Διακρίσεις σε διαγωνισμούς έχει πετύχει η φοιτητική ομάδα Formula Student (FS) του Πολυτεχνείου Κρήτης (FSTUC) με το τρίτο αγωνιστικό μονοθέσιο όχημα της, με το όνομα “Talos” , όπως στον Formula Student Greece στις Σέρρες όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.

Τώρα, ξεκινά τις προετοιμασίες για ένα νέο μονοθέσιο και νέους διαγωνισμούς στους οποίους θα συμμετέχει.

Το “Talos” παρουσιάστηκε το απόγευμα στο ευρύ κοινό των Χανίων, με στόχο την ανάδειξη της καινοτομίας που ενσωματώνει και τη διασύνδεση της ομάδας με την τοπική κοινωνία.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γιαλί Τζαμί στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

