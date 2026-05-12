Πολυτεχνείο Κρήτης: Τα ονόματα του νέου Συμβουλίου Διοίκησης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Πρύτανη για τη συγκρότησή του.

H θητεία των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και λήγει την 31η Αυγούστου 2030.
Το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκροτείται ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εσωτερικό μέλος
2. Δημήτριος Γουρνής του Παναγιώτη, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, εσωτερικό μέλος
3. Γεώργιος Χαλκιαδάκης του Χαράλαμπου, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εσωτερικό μέλος
4. Μιχαήλ Κονσολάκης του Ιωάννη, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, εσωτερικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Γυφτάκης του Νικολάου, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εσωτερικό μέλος
6. Γεώργιος Χρηστίδης του Ευθυμίου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, εσωτερικό μέλος
7. Στέφανος Κόλλιας του Δημητρίου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, εξωτερικό μέλος
8. Εμμανουήλ Στεφανάκης του Νικολάου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, εξωτερικό μέλος
9. Ευθύμιος Αλτσιτσιάδης του Προδρόμου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Copenhagen Business School στη Δανία, εξωτερικό μέλος
10. Ολυμπία Μαρκέλλου του Παύλου, Γενική Διευθύντρια στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, εξωτερικό μέλος
11. Αναστασία Μάνου του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος WHITE Fox A.E., εξωτερικό μέλος.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

