Πολυτεχνείο Κρήτης: Νέα παγκόσμια διάκριση για το αυτοκίνητο υδρογόνου και την ομάδα TUCER

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Νέα σημαντική διάκριση πέτυχε η Ομάδα Ομάδα TUCer (Technical University of Crete Eco Racing) του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία με το ηλεκτρικό της όχημα χαμηλής κατανάλωσης και μηδενικών ρύπων, που χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο, κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το ασημένιο μετάλλιο και την καλύτερη κατάταξη που έχει πετύχει ελληνική ομάδα στα 41 χρόνια του διαγωνισμού, στον διεθνή διαγωνισμό Shell Eco-marathon Poland 2026, ο οποίος διεξήχθη 24 έως 28 Ιουνίου 2026, στην Πολωνία.

Οπως ανακοίνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης, στην αποστολή της ομάδας TUCer συμμετείχαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος και Δημήτριος Ράμμος από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Ανδρέας Βυθούλκας και Γεώργιος Συντυχάκης από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ενώ συνοδεύονταν από τον υπεύθυνο της ομάδας Δρ. Σάββα Πιπερίδη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 η ομάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και των οδηγών της, λαμβάνοντας την πολυπόθητη έγκριση για είσοδο στην πίστα και συμμετοχή στον αγώνα.

Στη συνέχεια, η ομάδα συμμετείχε στην κατηγορία Hydrogen Urban Concept (Υδρογονοκίνητα Οχήματα Πόλης) και, παρά τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούσαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, ολοκλήρωσε δύο έγκυρες αγωνιστικές προσπάθειες. Η τελευταία αγωνιστική προσπάθεια ήταν η καλύτερη και χάρισε στην ομάδα TUCer τη δεύτερη θέση.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος καθημερινά να ξεπερνά τους 40οC, το πρόγραμμα των αγώνων συμπυκνώθηκε για λόγους ασφαλείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις δέκα ομάδες που συμμετείχαν στην κατηγορία, μόνο τρεις κατάφεραν να τερματίσουν με επιτυχία, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες υπέβαλαν τους συμμετέχοντες σε μια πρωτοφανή δοκιμασία.

Ο οδηγός της ομάδας TUCer, Δημήτρης Ράμμος, ολοκλήρωσε την τελευταία αγωνιστική προσπάθεια με θερμοκρασία θαλάμου οδηγού 47 οC, συνολικής διάρκειας, με τους ελέγχους εισόδου και μετρήσεις επίδοσης στον τερματισμό, μιας ώρας.

Για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες, την τέταρτη και πέμπτη ημέρα του αγώνα, το όχημα καλύφθηκε με αντανακλαστικό υλικό, τακτική που ακολουθήθηκε στη συνέχεια και από άλλες ομάδες.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης:

• https://results.sem-app.com/app/sem_2026_pl/UC/H2».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι «από το 2007, η Ομάδα TUCer (Technical University of Crete Eco Racing) του Πολυτεχνείου Κρήτης σχεδιάζει, κατασκευάζει και αγωνίζεται με πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήματα χαμηλής κατανάλωσης και μηδενικών ρύπων, τα οποία χρησιμοποιούν υδρογόνο ως καύσιμο. Αποτελείται από φοιτητές και μέλη του ερευνητικού προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι οραματίζονται μια πιο φιλική προς το περιβάλλον αυτοκίνηση και μοιράζονται το πάθος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ιδρυτικά στελέχη της ομάδας και μόνιμα μέλη της είναι ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Νικόλαος Τσουρβελούδης, και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης Σάββας Πιπερίδης και Πολυχρόνης Σπανουδάκης. Από το 2020 στην ομάδα ανήκουν οι Επίκουροι Καθηγητές Ελευθέριος Δοϊτσίδης και Δημήτριος Ιψάκης.

Η ομάδα έχει συνολικά 15 συμμετοχές στον διεθνή διαγωνισμό Shell Eco-marathon με τον φετινό διαγωνισμό στην Πολωνία να είναι ο δυσκολότερος, λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών. Επισημαίνεται ότι η κατηγορία που αγωνίζεται η ομάδα είναι η πιο απαιτητική, περίπλοκη και τεχνικά δύσκολη.

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης συγχαίρει θερμά την Ομάδα TUCer για τη σπουδαία διάκρισή της, αλλά και ολόκληρη την έως τώρα πορεία της, η οποία αντικατοπτρίζει την αφοσίωση, την εφευρετικότητα, την τεχνική κατάρτιση, την αυταπάρνηση, αλλά και το ήθος των μελών της».