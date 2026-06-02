Πολυτεχνείο Κρήτης: Κινητοποίηση φοιτητών ενάντια στις διώξεις

Σε κινητοποίηση στο κτήριο επιστημών, την ημέρα της πειθαρχικής ακρόασης των φοιτητών μας, Τρίτη 9 ιουνίου στις 10.30 π.μ. καλούν με απόφασή τους οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Αναφέρουν ότι κάθονται «στο εδώλιο του κατηγορουμενου 4 φοιτητές για απόπειρα ενημέρωσης για τα Τέμπη».

Με ανακοίνωσή τους καταγγέλουν την «συνδικαλιστική δίωξη σε φοιτητές της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκλεγμένους στο ΔΣ του ΦΣ ΗΜΜΥ». Σχολιάζουν τη στάση συγκεκριμένων καθηγητών που, όπως αναφέρουν, «παρά τις αντιδράσεις τις ακαδημαϊκής κοινότητας, προχωράνε ακάθεκτοι την πειθαρχική διαδικασία και οι 4 συνάδελφοι μας καλούνται για πειθαρχική ακρόαση. Η πρώτη πειθαρχική ακρόαση στη μεταπολίτευση θα γίνει στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ποιός είναι τελικά ο ρόλος του Πολυτεχνέιου Κρήτης και των καθηγητών του; Είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα με ακαδημαϊκούς ή είναι φοιτοδικείο με δικαστές;».