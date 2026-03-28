Πολυτεχνείο Κρήτης: Καινοτομία σε 4 τροχούς – Φοιτητές στους τελικούς διεθνούς διαγωνισμού για αυτόνομο όχημα

Οραματίζονται, σχεδιάζουν, καινοτομούν. Μια ομάδα φοιτητών από τα Χανιά φέρνει το Πολυτεχνείο Κρήτης στην τελική φάση ενός απαιτητικού διεθνούς διαγωνισμού τεχνολογίας, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία δεν είναι υπόθεση μόνο των μεγάλων ερευνητικών κέντρων.

Οι TUC.io Drifters προκρίθηκαν στον τελικό του Bosch Future Mobility Challenge 2026, ανάμεσα σε δεκάδες ομάδες από όλο τον κόσμο, με τη διοργάνωση να πραγματοποιείται τον Μάιο στη Ρουμανία.

Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται ένα πλήρως αυτόνομο όχημα κλίμακας 1:10, με δυνατότητα περιήγησης σε μία μικρογραφία πόλης αντίστοιχων διαστάσεων. Το όχημα ενσωματώνει προηγμένους αλγορίθμους αντίληψης δυναμικού περιβάλλοντος και λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα, εκτελεί ανίχνευση και κατηγοριοποίηση αντικειμένων (object detection) για την άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμα ερεθίσματα, όπως η αναγνώριση πεζών και οδικής σήμανσης. Παράλληλα, υλοποιεί λειτουργίες αυτόνομης πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων, προσαρμόζοντας το προφίλ ταχύτητας, ενώ εντοπίζει διαθέσιμες θέσεις και ολοκληρώνει σύνθετους ελιγμούς στάθμευσης.

Πίσω από το project βρίσκονται κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αλλά και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Μέλη της ομάδας είναι οι: Ελένη Χαραλαμποπούλου, Παναγιώτης Μαντούβαλος, Γιώργος Μάντης, Αλέξιος – Σάββας Δαμασκινός. Μέλη εργαστηρίου που συνέβαλαν συμβουλευτικά: Άγγελος Αντωνόπουλος, Λεωνίδας Σπανδάγος, Δρ. Βασίλης Ανδρουλάκης.

Υπεύθυνος Καθηγητής της προσπάθειας είναι ο Παναγιώτης Παρτσινέβελος.