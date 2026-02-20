Πολυτεχνείο Κρήτης: Καινοτόμα εφαρμογή φοιτητή για τις μετακινήσεις

1 από 8

Καινοτόμα εφαρμογή από φοιτητή του Πολυτεχνείου δίνει λύση στις φοιτητικές μετακινήσεις!

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «μια νέα, πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία από τα αμφιθέατρα του Πολυτεχνείου Κρήτης έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητα των φοιτητών στα Χανιά. Με στόχο να δώσει οριστική λύση στο διαχρονικό πρόβλημα των μετακινήσεων —ένα ζήτημα που συχνά συνοδεύεται από πολύωρες αναμονές στις στάσεις, ταλαιπωρία όταν βρέχει ή απουσία δρομολογίων αργά το βράδυ— η λύση έρχεται πλέον μέσα από την ίδια τη φοιτητική κοινότητα.

Ο Ευθύμης Ανδριτσόπουλος-Γεντέκος, φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), ανέπτυξε το “Litening”. Πρόκειται για μια πρωτότυπη εφαρμογή συνεπιβατισμού (carpooling), σχεδιασμένη αποκλειστικά για την ακαδημαϊκή κοινότητα των Χανίων, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν σε Google Play και App Store.

Λύση για Κάθε Ανάγκη και Οικονομική Ανακούφιση

Αν και η διαδρομή “Χανιά – Σχολή” είναι η πιο προφανής, το Litening δεν περιορίζεται εκεί. Αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε μετακίνηση μέσα στην πόλη: είναι η λύση όταν κάποιος μένει μακριά από στάση λεωφορείου, όταν θέλει να έχει εγγυημένη ώρα παραλαβής (pick-up) για ένα ραντεβού, ή όταν επιστρέφει αργά από μια βραδινή έξοδο και δεν υπάρχουν πλέον δρομολόγια.

Το “Litening” δεν αποτελεί επαγγελματική υπηρεσία μεταφοράς και δεν ανταγωνίζεται τους επαγγελματίες οδηγούς της πόλης. Αντιθέτως, βασίζεται στον έξυπνο διαμοιρασμό εξόδων, προσφέροντας μια ουσιαστική λύση αλληλοβοήθειας απέναντι στην ακρίβεια:

• Για τον Οδηγό: Παίρνοντας συμφοιτητές στη διαδρομή που θα έκανε ούτως ή άλλως (π.χ. προς τη σχολή, το κέντρο ή το σπίτι), το οικονομικό όφελος πολλαπλασιάζεται. Έτσι, υπερκαλύπτει πλήρως τα έξοδα της βενζίνης και εξασφαλίζει εύκολα το καθημερινό του χαρτζιλίκι.

• Για τον Επιβάτη: Η μετακίνηση γίνεται με μια εξαιρετικά χαμηλή, συμβολική συνεισφορά. Αυτό καθιστά το Litening τον πιο φθηνό τρόπο μετακίνησης στα Χανιά, γλιτώνοντας παράλληλα τον φοιτητή από την ταλαιπωρία και τον χαμένο χρόνο.

Μια Νέα Εμπειρία Κοινωνικοποίησης Πέρα από το πρακτικό και οικονομικό κομμάτι, η εφαρμογή αποτελεί και ένα σύγχρονο εργαλείο φοιτητικής δικτύωσης. Η κοινή διαδρομή μετατρέπεται σε μια ευκαιρία κοινωνικοποίησης, όπου οι φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν νέα άτομα από διαφορετικά τμήματα και σχολές, να ανταλλάξουν απόψεις και να κάνουν καινούργιες παρέες. Έτσι, μια απλή μετακίνηση γίνεται πολύ πιο ευχάριστη.

Πώς λειτουργεί το Litening; Η εφαρμογή συνδέει άμεσα την προσφορά με τη ζήτηση μέσα από δύο καινοτόμες λειτουργίες:

1. Προσφορά Διαδρομής: Ένας φοιτητής που σκοπεύει να μετακινηθεί, καταχωρεί τη διαδρομή και τις κενές θέσεις του. Αντίστοιχα, ο επιβάτης αναζητά στην εφαρμογή τις διαθέσιμες διαδρομές, βλέπει τις επιλογές και επιλέγει τον κατάλληλο οδηγό που τον εξυπηρετεί.

2. Αίτημα Διαδρομής και Automatching: Αν ο επιβάτης δεν βρει διαθέσιμο όχημα, μπορεί να δημοσιεύσει ότι “ψάχνει αμάξι” για συγκεκριμένη ώρα (Request). Οι χρήστες που βρίσκονται κοντά μπορούν να δουν αυτό το αίτημα. Χάρη στο Automatching, με το που ένας οδηγός καταχωρήσει μια διαδρομή που ταιριάζει με το αίτημα, στέλνεται κατευθείαν ειδοποίηση (request) από τον επιβάτη στον οδηγό. Έτσι, δημιουργείται άμεσα προσφορά εκεί που υπάρχει ζήτηση.

Ασφάλεια και Ακαδημαϊκή Ταυτοποίηση

Σε αντίθεση με τις άτυπες ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα, το Litening δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Η εγγραφή επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε πιστοποιημένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέσω φοιτητικού πάσου ή ιδρυματικού email), δημιουργώντας ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον εμπιστοσύνης.

«Η εφαρμογή αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης χρησιμοποιούν τις γνώσεις και την τεχνολογία για να βελτιώσουν την τοπική κοινωνία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Επικοινωνία / Πληροφορίες: efthimisandritsopoulos@gmail.com