Πολυτεχνείο Κρήτης: Ημέρα ενημέρωσης για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει Ημέρα Ενημέρωσης για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με τις Σχολές του Ιδρύματος την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2026, ώρες: 11:00 – 16:00 στο Αμφιθέατρο Γ2.1 & διαδικτυακά μέσω Zoom.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για :

– τη διάρθρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Σχολής

– τη διαδικασία αίτησης, τις υποτροφίες και τα τέλη φοίτησης

– τον τρόπο παρακολούθησης σε κάθε ΠΜΣ (φυσική παρουσία ή/και τηλεκπαίδευση)

– τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται από κάθε ΠΜΣ

– την έρευνα που παράγεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και τις δυνατότητες συμμετοχής

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών όλων των Σχολών του Ιδρύματος από μέλη ΔΕΠ και Διευθυντές ΠΜΣ.

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση με φυσική παρουσία απαιτείται εγγραφή στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/RhbMqBLLQ5Fmgvie7 και για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ο σύνδεσμος της πλατφόρμας zoom θα σταλεί στο email που θα δηλώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2026.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

11:00 – 11:15 Προσέλευση συμμετεχόντων – Σύνδεση στην πλατφόρμα Zoom

11:15 – 11:30 Έναρξη εκδήλωσης – Χαιρετισμοί

Εκπρόσωπος Πρυτανικών Αρχών

Εκπρόσωπος Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α’ Μέρος)

11:30 – 12:30

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ,

Καθηγητής Μιχάλης Δούμπος, Κοσμήτορας Σχολής, Διευθυντής ΠΜΣ

ΠΜΣ Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – PRODES,

Καθηγητής Ιωάννης Νικολός, Διευθυντής ΠΜΣ

Διιδρυματικά ΠΜΣ σε συνεργασία με τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,

Ομότιμος Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης, Μέλος Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών,

Καθηγητής Μιχάλης Δούμπος, Κοσμήτορας Σχολής

12:30 – 13:00

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διεθνές ΠΜΣ Sustainable Technologies of Energy Resources and Raw Materials

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος, Διευθυντής ΠΜΣ

13:00 – 13:15 Διάλειμμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Β’ Μέρος)

13:15 – 14:00

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΜΣ Machine Learning and Data Science,

Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός, Κοσμήτορας Σχολής, Διευθυντής ΠΜΣ

Ερευνητικό ΠΜΣ στα Αντικείμενα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών,

Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς, Διευθυντής ΠΜΣ

14:00 – 14:30

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΜΣ Sustainable Engineering and Climate Change

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Κουτρούλης, Διευθυντής ΠΜΣ

14:30 – 15:00

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΜΣ Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και συνόλων

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Καθηγήτρια Μαρία Σταυρουλάκη, Διευθύντρια ΠΜΣ

15:00-15:30

Ανοιχτή συζήτηση – Ερωτήσεις – Λήξη εκδήλωσης