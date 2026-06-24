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Πολυτεχνείο Κρήτης: Η Ελια Ψυλλάκη ομιλήτρια σε κορυφαία διεθνή συνέδρια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια, έπειτα από πρόσκληση, σε δύο κορυφαία Επιστημονικά Διεθνή Συνέδρια στον τομέα της Χρωματογραφίας και των Αναλυτικών Τεχνικών, στα οποία ήταν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.
Στο 44ο Διεθνές Συμπόσιο Τριχοειδούς Χρωματογραφίας (44th International Symposium on Capillary Chromatography – ISCC 2026) και το 21ο Συμπόσιο GC×GC, που πραγματοποιήθηκε 17-22 Μαΐου 2026, στο Riva del Garda της Ιταλίας, η Καθ. Έλια Ψυλλάκη παρουσίασε κεντρική ομιλία με τίτλο “Greener by Design: Transforming Analytical Chemistry with Purpose” και επιπλέον ήταν επικεφαλής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “IUPAC Project Round Table Discussion: Greenness of Official Sample Preparation Standard Methods”.
Η σειρά συνεδρίων ISCC ξεκίνησε το 1975, διοργανώνεται ανά διετία και αναγνωρίζεται διεθνώς ως το κορυφαίο φόρουμ για όλες τις μορφές χρωματογραφίας και της επιστήμης διαχωρισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στις τριχοειδείς τεχνικές και την καινοτομία σε ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Προσκεκλημένοι ομιλητές του συνεδρίου ήταν, επίσης, οι: Prof. Stig Pedersen-Bjergaard (University of Oslo, Norway), Prof. František Švec (Charles University, Czech Republic), Dr. Björn Erxleben (Shimadzu Europa, Germany), Dr. Frank Michel (Merck, Germany), Dr. Massimo Santoro (Markes International, UK).
Επιπλέον, στο 19ο Συνέδριο Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HTC-19), που πραγματοποιήθηκε 26-29 Μαΐου 2026, στο Leuven του Βελγίου, η Καθ. Έλια Ψυλλάκη παρουσίασε κεντρική ομιλία με τίτλο “Rethinking Green Solvents: A Life-Cycle Tool for Assessing Real Solvent Impact”.
Η σειρά συνεδρίων HTC, η οποία ξεκίνησε το 1990, αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένα κορυφαίο φόρουμ για τις συζευγμένες τεχνικές στη χρωματογραφία και τελεί υπό την αιγίδα τριών βελγικών πανεπιστημίων και της Βασιλικής Εταιρείας Χημείας (Royal Society of Chemistry, UK), επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό και έγκυρο χαρακτήρα του θεσμού.

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