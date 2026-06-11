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Πολυτεχνείο Κρήτης: Δημιουργία ακαδημαϊκών συνεργασιών με κινεζικά εκπαιδευτικά ιδρύματα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης παρακολούθησε ως επίσημος προσκεκλημένος την 7η Συνάντηση μεταξύ Κίνας και των χωρών της Κεντρο-Ανατολικής Ευρώπης, όπου παρουσίασε και ανέδειξε τα επιτεύγματα και τις προοπτικές συνεργασίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος «η συνάντηση αυτή αποτελεί την κεντρική δίοδο συνεργασίας και οργανώνεται σε ανώτερο διακρατικό επίπεδο, αποτελώντας τον κύριο καταλύτη επίσημων συνεργασιών μεταξύ Ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Κίνα, ο Πρύτανης επισκέφτηκε τρία πανεπιστήμια σε διαφορετικές πόλεις (Beijing, Jinan, Qingdao), παρουσιάζοντας το Πολυτεχνείο Κρήτης και διερευνώντας τη δημιουργία ακαδημαϊκών συνεργασιών.
Το Πανεπιστήμιο Beijing University of Chemical Technology έχει ήδη συνεργασία με τον Καθηγητή Πέτρο Γκίκα, Κοσμήτορα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ), αλλά ενδιαφέρεται να επεκτείνει την ακαδημαϊκή συνεργασία σε επίπεδο ολόκληρης της Σχολής.
Το Πανεπιστήμιο Shandong Jiaotong University ενδιαφέρεται για ακαδημαϊκές συνεργασίες είτε σε επίπεδο καθηγητών είτε σε επίπεδο Σχολών, ιδιαίτερα με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).
Το Πανεπιστήμιο Qingdao University of Technology ενδιαφέρεται άμεσα για τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων με τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) και τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ).
Η επίσκεψη οργανώθηκε από την Καθηγήτρια Κινέζικης Γλώσσας στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Ms. Zhu Shiheng»

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