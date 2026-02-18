Πολυτεχνείο Κρήτης: Διεθνές Συνέδριο σε Αναδυόμενες Τεχνολογίες Διαδικτύου, Δεδομένων και Ιστού

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων και το Fukuoka Institute of Technology της Ιαπωνίας, συνδιοργανώνουν το «14ο Διεθνές Συνέδριο σε Αναδυόμενες Τεχνολογίες Διαδικτύου, Δεδομένων και Ιστού» – “14th International Conference on Emerging Internet, Data & Web Technologies” (EIDWT 2026), που θα διεξαχθεί 25-27 Φεβρουαρίου 2026, στα Χανιά Κρήτης.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Ευριπίδης Γ.Μ. Πετράκης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το συνέδριο αναδεικνύει ζητήματα και λύσεις σε αναδυόμενες τεχνολογίες Διαδικτύου, Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις και τον ακαδημαϊκό χώρο. Προάγει την ανταλλαγή γνώσεων και καινοτόμων ιδεών μεταξύ ερευνητών, επαγγελματιών και ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο.

Το EIDWT είναι αναγνωρισμένο, διεθνές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιστημονικό συνέδριο και διεξάγεται κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα (το προηγούμενο έτος έγινε με ιδιαίτερη επιτυχία στην Ιαπωνία, στην πόλη Matsue, Kunibiki Messe). Σε αυτό συμμετέχουν περίπου 80 ομιλητές από όλο τον κόσμο, τόσο με φυσική παρουσία, όσο και Διαδικτυακά. Εκτός από την προβολή της πόλης μας, το συνέδριο συμβάλλει στην ανάδειξη και αναβάθμιση των Χανίων στην κατάταξη των κορυφαίων πόλεων συνεδριακού τουρισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Για το 2026 αναμένεται ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί με την ίδια μεγάλη επιτυχία, όπως κάθε χρόνο. Σε αυτό συντελούν και η μεγάλη υποστήριξη από τοπικούς φορείς, τον Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, μέσω του Πρύτανη Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκη, ευχαριστεί δημόσια, εκτός από τον Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης, τις εταιρείες Τράπεζα Χανίων, ΑΝΕΚ LINES, Πλαστικά Κρήτης, ΕΤΑΝΑΠ ΣΑΜΑΡΙΑ, που στήριξαν οικονομικά τη διεξαγωγή του συνεδρίου, αλλά και τις επιχειρήσεις Aρχοντάκης ΑΒΕΕ και Σημανδηράκη Κρητικά Εδέσματα για την προσφορά τους. Τέλος, ευχαριστεί τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, που ενέκρινε δωρεάν πρόσβαση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων για όλους του συμμετέχοντες στο συνέδριο και τους συνοδούς τους.