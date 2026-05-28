Πολυτεχνείο Κρήτης: Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης και δια ζώσης Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα EPALE

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ως Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας EPALE, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης και δια ζώσης εκπαιδευτικό εργαστήριο στα Χανιά με στόχο την παρουσίαση της πλατφόρμας EPALE και την υποστήριξη φορέων στην υποβολή αιτήσεων Erasmus+.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι δράσεις απευθύνονται σε εκπροσώπους οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (VET).
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με:
• τη χρήση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EPALE
• τις δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας
• την υποβολή αιτήσεων Erasmus+ στις Βασικές Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2
• το νέο σχέδιο για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση (Upskilling & Re-skilling) του αγροτικού δυναμικού στη βιώσιμη γεωργία

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα
📅 Τρίτη 2 Ιουνίου 2026
🕚 11:00 – 13:00
📍 Online

Δια Ζώσης Εκπαιδευτική Ημερίδα
📅 Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
🕘 09:00 – 15:00
📍 Πολυτεχνείο Κρήτης, Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1), Χανιά

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την 1η Ιουνίου 2026 στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/sFGXZhkqpzEyQ2iz7

Για τη δια ζώσης εκδήλωση θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2103726371»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

