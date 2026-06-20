Πολυτεχνείο Κρήτης: Ανθεκτικά αγροτικά συστήματα στην κλιματική αλλαγή

Η πρώτη πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για τις κλιματικές και αγρονομικές συνθήκες της Μεσογείου, που επιτρέπει σε αγρότες, συνεταιρισμούς και φορείς, να σχεδιάζουν, να παρακολουθούν και να επικυρώνουν έργα ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας μέσα σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο περιβάλλον, αναπτύχθηκε με ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τη συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η μετάβαση προς πιο βιώσιμα και ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή αγροτικά συστήματα απαιτεί πρακτικά εργαλεία, αξιόπιστες μεθοδολογίες και υποστηρικτικές πολιτικές, τονίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη, διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο Carbon Farming MED, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Euro-MED.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έθεσε τα θεμέλια για την ευρύτερη υιοθέτηση πρακτικών ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας στη Μεσόγειο, αναπτύσσοντας νέα γνώση, ψηφιακά εργαλεία και προτάσεις πολιτικής. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Το έργο ανέπτυξε ένα προσαρμοσμένο στις μεσογειακές συνθήκες πλαίσιο MRV, το οποίο παρέχει μια αξιόπιστη βάση για την παρακολούθηση, την αναφορά και την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας στις μεσογειακές συνθήκες. Βασισμένη σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα Carbon Farming MED platform μετατρέπει αυτές τις αρχές σε πρακτικά και άμεσα αξιοποιήσιμα εργαλεία. Είναι αναγνωρισμένη ως η πρώτη πλατφόρμα MRV ειδικά σχεδιασμένη για τις κλιματικές και αγρονομικές συνθήκες της Μεσογείου. Οι χρήστες μπορούν να χαρτογραφούν αγροτεμάχια, να αξιολογούν το δυναμικό δέσμευσης άνθρακα στο έδαφος και τις αποφευγόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) μέσω βελτιωμένων πρακτικών διαχείρισης, όπως η αναγεννητική γεωργία, και να παρακολουθούν την πρόοδο σε βάθος χρόνου σε σχέση με βασικά σενάρια αναφοράς (baseline scenarios), παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων και την αναφορά των αποτελεσμάτων των έργων. Η πλατφόρμα αξιολογεί τόσο τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος όσο και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα βοηθά τους χρήστες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πιστοποίησης και επαλήθευσης, να τεκμηριώνουν την αξιοπιστία των έργων τους και να αποκτούν πρόσβαση στις εθελοντικές αγορές άνθρακα. Για την υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησης, η πλατφόρμα ενσωματώνει έναν χώρο διασύνδεσης με την αγορά που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου INNO4CFI project, φέρνοντας σε επαφή φορείς ανάπτυξης πιστώσεων άνθρακα, αγοραστές και επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα στους φορείς ανάπτυξης έργων να διερευνήσουν εμπορικές ευκαιρίες και να συνδεθούν με πιθανούς επενδυτές, συμβάλλοντας στη μετατροπή των βιώσιμων γεωργικών πρακτικών σε μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος και στην αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας στη Μεσόγειο. Παράλληλα, το έργο συμβάλλει στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση πολιτικών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://carbonfarmingmed.interreg-euro-med.eu/