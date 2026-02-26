Πολυτεχνείο Κρήτης: Ανάδειξη μελών Συμβουλίου Διοίκησης

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η προκήρυξη και η διεθνής δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών αντίστοιχα του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τον Νόμο 4957/2022.

1. Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του ΣΔ

καταληκτική ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:00 μ.μ.

2. Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του ΣΔ

καταληκτική ημερομηνία: 23 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ.

Οπως ανακοινώθηκε από το Πολυτεχνείο, η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Στους παραπάνω συνδέσμους, στην κάθε περίπτωση, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες και περιλαμβάνεται υπόδειγμα αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή για συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους. Στη Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση, το κείμενο της πρόσκλησης περιλαμβάνεται και στην Αγγλική γλώσσα, όπως επίσης και το υπόδειγμα αίτησης.