Πολυτεχνείο Κρήτης: 25ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Χημείας

Το 25ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Χημείας (25th European Meeting on Environmental Chemistry – EMEC25), το οποίο διοργανώθηκε από την Καθηγήτρια Ελευθερία (Έλια) Ψυλλάκη, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, διεξάγεται από 23 έως 25 Νοεμβρίου 2025, στα Χανιά Κρήτης. Το συνέδριο φιλοξενείται στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διοργάνωση EMEC πραγματοποιείται ετησίως υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Χημείας και Περιβάλλοντος (Association of Chemistry and the Environment – ACE). Το EMEC25 τελεί, επίσης, υπό την αιγίδα της EuChemS και υποστηρίζεται από το EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network.

Στατιστικά Συνεδρίου

Η φετινή διοργάνωση έχει ήδη συγκεντρώσει ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον, με 184 συνέδρους να έχουν δηλώσει συμμετοχή και συνολικά 177 επιστημονικές εργασίες να έχουν υποβληθεί.

Οι παρουσιάσεις που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνουν:

• 3 Plenary Lectures

• 13 Keynote Lectures

• 36 Oral Presentations

• 31 Flash Presentations

• 94 Poster Presentations

Με συμμετοχές από 35 χώρες, το EMEC25 αποκτά έντονο διεθνή χαρακτήρα, προσελκύοντας ερευνητές από Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική και Ωκεανία, και επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο του συνεδρίου.

Διακρίσεις & Βραβεία

Στο πλαίσιο του EMEC25 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της νέας γενιάς επιστημόνων. Αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 50 διδακτορικοί φοιτητές, ενώ θα απονεμηθούν βραβεία με στόχο την αναγνώριση της καινοτομίας, και της ερευνητικής αριστείας τους.

Επιστημονικά Θέματα

Το EMEC25 θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της περιβαλλοντικής χημείας, μεταξύ των οποίων:

1. Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

2. Πηγές, Κατάληξη και Μεταφορά Ρύπων

3. Βιώσιμες Λύσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος

4. Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Οικοτοξικολογία

5. Αναδυόμενα Θέματα στην Περιβαλλοντική Χημεία

Το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία της περιβαλλοντικής χημείας, φέρνοντας κοντά κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης

🗓️ Ημερομηνίες: 23–25 Νοεμβρίου 2025

📍 Τοποθεσία: Αίθουσα Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης / Ακτή Ενώσεως & Πλατεία Γεωργίου Κατεχάκη, Χανιά, Κρήτη

🌐 Google Maps: https://goo.gl/maps/2vBAKstbPMbfhYiJ8»