menu
18.4 C
Chania
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Πολυτεχνείο Κρήτης: 25ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Χημείας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το 25ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Χημείας (25th European Meeting on Environmental Chemistry – EMEC25), το οποίο διοργανώθηκε από την Καθηγήτρια Ελευθερία (Έλια) Ψυλλάκη, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, διεξάγεται από 23 έως 25 Νοεμβρίου 2025, στα Χανιά Κρήτης. Το συνέδριο φιλοξενείται στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η διοργάνωση EMEC πραγματοποιείται ετησίως υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Χημείας και Περιβάλλοντος (Association of Chemistry and the Environment – ACE). Το EMEC25 τελεί, επίσης, υπό την αιγίδα της EuChemS και υποστηρίζεται από το EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network.

Στατιστικά Συνεδρίου
Η φετινή διοργάνωση έχει ήδη συγκεντρώσει ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον, με 184 συνέδρους να έχουν δηλώσει συμμετοχή και συνολικά 177 επιστημονικές εργασίες να έχουν υποβληθεί.
Οι παρουσιάσεις που έχουν προγραμματιστεί περιλαμβάνουν:
• 3 Plenary Lectures
• 13 Keynote Lectures
• 36 Oral Presentations
• 31 Flash Presentations
• 94 Poster Presentations

Με συμμετοχές από 35 χώρες, το EMEC25 αποκτά έντονο διεθνή χαρακτήρα, προσελκύοντας ερευνητές από Ευρώπη, Ασία, Νότια Αμερική και Ωκεανία, και επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο αντίκτυπο του συνεδρίου.

Διακρίσεις & Βραβεία
Στο πλαίσιο του EMEC25 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της νέας γενιάς επιστημόνων. Αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 50 διδακτορικοί φοιτητές, ενώ θα απονεμηθούν βραβεία με στόχο την αναγνώριση της καινοτομίας, και της ερευνητικής αριστείας τους.

Επιστημονικά Θέματα 
Το EMEC25 θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της περιβαλλοντικής χημείας, μεταξύ των οποίων:
1. Περιβαλλοντική Παρακολούθηση
2. Πηγές, Κατάληξη και Μεταφορά Ρύπων
3. Βιώσιμες Λύσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος
4. Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Οικοτοξικολογία
5. Αναδυόμενα Θέματα στην Περιβαλλοντική Χημεία

Το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία της περιβαλλοντικής χημείας, φέρνοντας κοντά κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο.

Λεπτομέρειες Εκδήλωσης
🗓️ Ημερομηνίες: 23–25 Νοεμβρίου 2025
📍 Τοποθεσία: Αίθουσα Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης / Ακτή Ενώσεως & Πλατεία Γεωργίου Κατεχάκη, Χανιά, Κρήτη
🌐 Google Maps: https://goo.gl/maps/2vBAKstbPMbfhYiJ8»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum