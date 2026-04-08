Πολυδιάστατο έργο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρωνίτη

Αναβάθµιση του πολιτισµού στην ύπαιθρο µε σειρά δράσεων

Πλούσιο και πολυδιάστατο έργο επιτελεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταυρωνίτη, συντελώντας τα µέγιστα στην αναβάθµιση του πολιτισµικού επιπέδου στην ύπαιθρο του νοµού Χανίων.

Χθες, πραγµατοποιήθηκε συλλογή τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πλατανιά αλλά και πασχαλινό παζάρι για τη στήριξη του συλλόγου: “Ορίζοντας”.

Πρόσφατα, οργάνωσε εκπαιδευτική εκδροµή στο Ρέθυµνο, στην οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 200 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, έχει οργανώσει µε επιτυχία, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, απευθυνόµενος, κυρίως, στη νεολαία.

∆εν είναι όµως µόνον οι παραπάνω δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζουν το έργο του.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν πολιτιστικά εργαστήρια για παιδιά, όπως µαθήµατα µουσικής, φιλαναγνωσία και παραδοσιακές κατασκευές.

Κεντρικός στόχος της δραστήριας διοίκησης του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι η πολιτιστική αναβάθµιση της επαρχίας και η προσφορά δηµιουργικών διεξόδων στους κατοίκους της περιοχής.

Οπως µας λέει η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταυρωνίτη, Αντωνία Μαλακωνάκη, µε επιτυχία έγινε χθες στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου η συγκέντρωση τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Πλατανιά (µάλιστα µε αφορµή τη δράση επισκέφτηκε το Σύλλογο η αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου, Χρυσούλα Μαραγκουδάκη) καθώς και το πασχαλινό παζάρι για τον Σύλλογο: “Ορίζοντας”: Από τις λαµπάδες οι οποίες πωλήθηκαν τα έσοδα θα πάνε στον σύλλογο.

Επίσης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο υλοποιούνται: δράση φιλαναγνωσίας, δράση κατασκευών και βάψιµο αυγών.

Η κα Μαλακωνάκη εξηγεί: «Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταυρωνίτη υπάρχει περίπου 20 χρόνια. Το συγκεκριµένο συµβούλιο είναι νεοσύστατο. Οι εκλογές έγιναν τέλη Οκτωβρίου. Από τότε έχουµε κάνει µία φωταγώγηση, µπαζάρ µε κατασκευές για παιδιά, δράση µε µουσική και τρόφιµα. Επίσης έχουµε αναλάβει ήδη τρεις ηµερίδες µε τον αντιστράτηγο, πρώην επικεφαλής της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, Μανώλη Σφακιανάκη. Η µία εκδήλωση έγινε στο χώρο του Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά µε το οποίο συνεργαζόµαστε ενώ κανονίσαµε µε τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης αντίστοιχη δράση στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων η οποία απευθυνόταν σε σχολεία της δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και οργανώσαµε αντίστοιχη ηµερίδα στην Ορθόδοξο Ακαδηµία Κρήτης για όλα τα γυµνάσια και λύκεια των δήµων Πλατανιά και Κισάµου».

Επίσης, συνεχίζει η κα Μαλακωνάκη, την περασµένη Κυριακή πραγµατοποιήσαµε µία ηµερήσια εκδροµή µε 210 άτοµα στο ∆αµνόνι Ρεθύµνου και στη Μονή Πρέβελη.

Παράλληλα, «έχουµε κάνει ένα βιωµατικό σεµινάριο για την οδική ασφάλεια µε αφορµή το τραγικό δυστύχηµα που είχε σηµειωθεί στον κόµβο του Πλατανιά».

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Την ώρα της επίσκεψής µας στον Πολιτιστικό Σύλλογο είδαµε νέα παιδιά να αποδίδουν µε επιτυχία αποσπάσµατα από έργα κλασικής µουσικής στο πιάνο το οποίο βρίσκεται στην αίθουσα.

Οπως µας εξήγησε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, η αίθουσα παραχωρείται κάθε ∆ευτέρα για µαθήµατα µουσικής (πιάνο και έγχορδα). Οσα παιδιά θέλουν µαθαίνουν µουσικά όργανα».

Καταλήγοντας η κα Μαλακωνάκη τονίζει:

«Προσπαθούµε όσο µπορούµε να αναβαθµίσουµε τον πολιτισµό στην περιοχή γιατί η επαρχία έχει πάρα πολλά θετικά, όµως έχει και κάποια µειονεκτήµατα και αυτό είναι η απόσταση από το κέντρο που σηµαίνει ότι χρειάζεται να κάνουµε και κάποια πράγµατα εδώ για τον εξωραϊσµό της περιοχής και για την αναβάθµιση του πολιτιστικού επιπέδου. Εχουµε κι άλλους στόχους. Αλλά ένα βήµα τη φορά».