Πολύ μεγάλη δυναμική στον φετινό Μαραθώνιο Κρήτης

Η πολύ μεγάλη δυναμική του φετινού επετειακού 10ου διεθνή Μαραθωνίου Κρήτης που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 19 Απριλίου επιβεβαιώθηκε στη συνέντευξη Τύπου που έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι στο ξενοδοχείο “Κύδων” από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα. Στον οποίο θα λάβουν μέρος 3.800 δρομείς και από αυτούς οι 510 στον Μαραθώνιο την στιγμή που στις προηγούμενες διοργανώσεις τα ρεκόρ ήταν 1.200 και 240 αντίστοιχα.

Αρχικά ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης Μανόλης Φραγκάκης τόνισε ότι ο Μαραθώνιος Κρήτης αναβαθμίζεται συνεχώς και αποτελεί σημείο αναφοράς για την Κρήτη αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντική η ενασχόληση με τον αθλητισμό ειδικά σήμερα που προσπαθούμε ξεφεύγουμε από την καθιστική ζωή όπως είπε για να καταλήξει: “η κοινωνία έχει αγκαλιάσει τον Μαραθώνιο Κρήτης, ενώ το χαμόγελο όσων τερματίζουν δείχνουν την μεγάλη ικανοποίηση τους για τη συμμετοχή τους σε αυτό τον αγώνα”.

Από τη μεριά του ο αντιδήμαρχος Χανίων Στέλιος Μιχαηλάκης σημείωσε ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος ο αγώνας χάρη στη συμβολή ειδικά του διοργανωτή Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων όπως και σε άλλους μικρότερους τοπικής εμβέλειας αγώνες. “Ο Μαραθώνιος Κρήτης γιγαντώνεται όπως του αξίζει” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως ο δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδρακης δήλωσε υπερήφανος που πριν 10 χρόνια ο Δήμος αγκάλιασε αυτή την ιδέα. Που σήμερα συμμετέχουν χιλιάδες σε μια πολύ όμορφη διαδρομή από Χανιά έως Ταυρωνίτη. Και βέβαια αφιερωμένου στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτου Ειρηναίου Γαλανάκη.

Επεσήμανε ότι από την επόμενη ημέρα του αγώνα θα πρέπει να γίνει η εκκίνηση του για την επόμενη δεκαετία ενώ έκανε ειδική αναφορά στην κοπή του κοτινου την Παρασκευή από την Αρχαία Ελιά των Βουβών.

Ο αντιδήμαρχος Αποκορώνου Σταύρος Σταυρουλακης τόνισε ότι πρόκειται για ένα αγώνα μεγάλης εμβέλειας και τη χαρά της συμμετοχής του Δήμου σε ένα αγώνα που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Ειρηναίου που είχε καταγωγή από το Νεοχώρι.

Ο υποδιοικητής της Τροχαίας Χανίων Φώτης Λαμπράκης αναφέρθηκε στα θέματα ρύθμισης κυκλοφορίας το πρωί της Κυριακής. Ειδικά από τις 7πμ που ξεκινάει ο Μαραθώνιος έως τις 11:30 ο τελευταίος αγώνας των 2,5 χλμ.

Η αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κριτών κλασικού αθλητισμού Χανίων-Ρεθυμνου Σεβαστή Πολυχρονακη σημείωσε ότι πάνω από 40 κριτές θα συμμετέχουν στον αγώνα ενώ ο τεχνικός διευθυντής του Μαραθωνίου Μανώλης Γρυφακης αναφέρθηκε στην συμμετοχή ρεκόρ αφού: “έγινε προσπάθεια να κατορθώσει το… ακατόρθωτο και να φθάσει ο αγώνας σε ένα επίπεδο που να αφήσει εποχή”. Η πρόεδρος του ΣΔΥΧ Ελένη Πολυχρονακη κάλεσε τους Χανιώτες και τους επισκέπτες της πόλης να απολαυσουν την Κυριακή τη γιορτή του αθλητισμού ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις της ταμίας του Συλλόγου Βανας Τζαγκαρακη που κάλεσε και αυτοί τους συμπολίτες μας να χειροκροτησουν τους αθλητές.

Θυμίζουμε ότι όπως πάντα ο Μαραθώνιος είναι αφιερωμένος στον Μακαριστό Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη, ενώ ο Αγώνας Δρόμου των 10 χλμ. είναι αφιερωμένος στον Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη ο οποίος έδωσε τη ζωή του προασπίζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο. Για τον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης, ο Αγώνας Δρόμου των 5 χλμ. είναι αφιερωμένος στον μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και ο Αγώνας Δρόμου των 2,5 χλμ. είναι ενταγμένος στις Αξίες του Μαζικού Αθλητισμού.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις ξεκινούν αυτή την Παρασκευή με την κοπή του κότινου για τη βράβευση των αθλητών από την Αρχαία Ελιά των Βουβών του Δήμου Πλατανιά.

Ενώ το Σάββατο θα διεξαχθεί Λαμπαδηδρομία από τους Δήμους στη μνήμη του Μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, με συγκέντρωση στη Περιφέρεια Κρήτης στις 8 μ.μ. και κατάληξη στο Ε.Α.Κ. Χανίων. Εκεί ένα τέταρτο αργότερα θα ακολουθήσει η τελετή έναρξης.