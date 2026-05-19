Πολύ καλό ξεκίνημα του Παπαδάκου στο Ευρωπαϊκό ILCA 7

Εξαιρετική ήταν η πρεμιέρα του Γιώργου Παπαδάκου στο open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης ILCA 7, που διεξάγεται στην Κροατία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στις πρώτες τρεις ιστιοδρομίες ο Ελληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 9, 1 και 2 αντίστοιχα και με 12 βαθμούς ποινής φιγουράρει στην 3η θέση της γενικής βαθμολογίας των 173 σκαφών από 51 χώρες και στην 2η της ευρωπαϊκής κατάταξης. Ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 49ος με 55β. και 5ος στα U23 (7, 25, 23), ο Αθανάσιος Κυφίδης 93ος με 92β. και 25ος στα U23 και ο Σπύρος Προβελέγγιος 122ος με 117β. (47, 30, 40).

Στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης ILCA 6 γυναικών, οι αθλήτριές μας δεν ξεκίνησαν καλά, όμως έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 54η με 84,3 βαθμούς (29, 23, 32,3) σε σύνολο 120 σκαφών από 40 χώρες. Στα U23 είναι 11η. Η Ερμιόνη Γκίκα βρίσκεται στην 78η θέση με 109β. και στα U23 είναι 22η (30, 34, 45). Η Μιράντα Παπαδάκη είναι 86η με 125β. και στα U23 είναι 27η (56, 45, 24). Η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 99η με 142β. και 37η στα U23 (47, 48, 47) και η Μαρία Βλάχου στην 118η θέση με 175β. (57, 457, 61).

Στην Πορτογαλία ξεκίνησε και το open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης iQFOiL. Στις γυναίκες η Δανάη Γιαννούλη είναι 12η στην ευρωπαϊκή κατάταξη με 29 βαθμούς. Στις τέσσερις κούρσες που έχουν γίνει τερμάτισε 16, 7, 6 και 20 (την αφαίρεσε) αντίστοιχα και στα U23 είναι 5η. Η Δανάη Ποντίφηξ βρίσκεται στην 33η θέση με 55 βαθμούς. Οι θέσεις της ήταν 23, 32 (την αφαίρεσε), 22 και 10. Τρέχουν 75 σκάφη από 30 χώρες. Στους άνδρες ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 81ος με 72 βαθμούς, ο Πέτρος Κονταρίνης 84ος με 77β. και ο Λεωνίδας Ευσταθίου 97ος με 89 βαθμούς. Αγωνίζονται 117 σκάφη από 35 χώρες.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

