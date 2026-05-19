Πολύ καλό ξεκίνημα του Παπαδάκου στο Ευρωπαϊκό ILCA 7

Εξαιρετική ήταν η πρεμιέρα του Γιώργου Παπαδάκου στο open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης ILCA 7, που διεξάγεται στην Κροατία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στις πρώτες τρεις ιστιοδρομίες ο Ελληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 9, 1 και 2 αντίστοιχα και με 12 βαθμούς ποινής φιγουράρει στην 3η θέση της γενικής βαθμολογίας των 173 σκαφών από 51 χώρες και στην 2η της ευρωπαϊκής κατάταξης. Ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 49ος με 55β. και 5ος στα U23 (7, 25, 23), ο Αθανάσιος Κυφίδης 93ος με 92β. και 25ος στα U23 και ο Σπύρος Προβελέγγιος 122ος με 117β. (47, 30, 40).

Στο αντίστοιχο Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης ILCA 6 γυναικών, οι αθλήτριές μας δεν ξεκίνησαν καλά, όμως έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι 54η με 84,3 βαθμούς (29, 23, 32,3) σε σύνολο 120 σκαφών από 40 χώρες. Στα U23 είναι 11η. Η Ερμιόνη Γκίκα βρίσκεται στην 78η θέση με 109β. και στα U23 είναι 22η (30, 34, 45). Η Μιράντα Παπαδάκη είναι 86η με 125β. και στα U23 είναι 27η (56, 45, 24). Η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 99η με 142β. και 37η στα U23 (47, 48, 47) και η Μαρία Βλάχου στην 118η θέση με 175β. (57, 457, 61).

Στην Πορτογαλία ξεκίνησε και το open Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης iQFOiL. Στις γυναίκες η Δανάη Γιαννούλη είναι 12η στην ευρωπαϊκή κατάταξη με 29 βαθμούς. Στις τέσσερις κούρσες που έχουν γίνει τερμάτισε 16, 7, 6 και 20 (την αφαίρεσε) αντίστοιχα και στα U23 είναι 5η. Η Δανάη Ποντίφηξ βρίσκεται στην 33η θέση με 55 βαθμούς. Οι θέσεις της ήταν 23, 32 (την αφαίρεσε), 22 και 10. Τρέχουν 75 σκάφη από 30 χώρες. Στους άνδρες ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 81ος με 72 βαθμούς, ο Πέτρος Κονταρίνης 84ος με 77β. και ο Λεωνίδας Ευσταθίου 97ος με 89 βαθμούς. Αγωνίζονται 117 σκάφη από 35 χώρες.