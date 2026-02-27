Πολωνία: Σχέδιο νόμου για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Σε αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους προσανατολίζεται η Πολωνία, με την κυβέρνηση να ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οπως μετέδωσε το ertnews, την πρόθεση αυτή επιβεβαίωσε η υπουργός Παιδείας Μπάρμπαρα Νοβάκα σε συνέντευξή της στο Bloomberg News, επισημαίνοντας ότι το βάρος της επαλήθευσης της ηλικίας θα μεταφερθεί στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τη Νοβάκα, το κυβερνών κόμμα «Πλατφόρμα Πολιτών» αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το προσχέδιο του νόμου. Η νομοθετική πρόταση προβλέπει την επιβολή προστίμων σε εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε ανήλικους χρήστες κάτω του ηλικιακού ορίου.

Αν και το ύψος των προστίμων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και παραμένει υπό διαβούλευση, η υπουργός εκτίμησε ότι ο νόμος θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ έως τις αρχές του 2027.

Η Πολωνή υπουργός τόνισε ότι η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε ανησυχητικά στοιχεία που αφορούν τη νεότερη γενιά. «Παρατηρούμε επιδείνωση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των νέων, καθώς και μείωση των πνευματικών τους ικανοτήτων», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας το σκεπτικό της κυβέρνησης.

Η Πολωνία δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Δανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Βρετανία, εξετάζουν αντίστοιχα μέτρα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εθιστικά ή επιβλαβή για τους ανηλίκους.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι μελετά νέους περιορισμούς για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία θέσπισε σχετική νομοθεσία τον Δεκέμβριο.

Η πρωτοβουλία της Βαρσοβίας αναμένεται να φέρει την πολωνική κυβέρνηση σε αντιπαράθεση με μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, όπως η Meta και το X του Ίλον Μασκ.

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες έχουν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις σε παρόμοιους περιορισμούς, ιδιαίτερα μετά την απαγόρευση που εφαρμόστηκε στην Αυστραλία, επικαλούμενες τεχνικές δυσκολίες και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.