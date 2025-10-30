menu
Διεθνή

Πολωνία: Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αεροσκάφος

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Πολωνικά μαχητικά MiG-29 αναχαίτισαν σήμερα ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα. Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που σημειώνεται αυτήν την εβδομάδα, δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Ο πολωνικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ένα ρωσικό αεροσκάφος που πραγματοποιούσε αναγνωριστική πτήση στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

«Σήμερα μαχητικά MiG-29 αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα» δήλωσε ο Κοσινιάκ- Καμίς, λέγοντας ότι ήταν παρόμοιο περιστατικό με το χθεσινό.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση του πολωνικού στρατού περιέγραψε το περιστατικό με ανάρτηση του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Στις 30 Οκτωβρίου 2025 , πριν τις 09,00, μαχητικά MiG-29 που ήταν σε υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν μία ακόμη αναχαίτιση αυτή την εβδομάδα ενός αναγνωριστικού αεροσκάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας Il-20 που πραγματοποιούσε πτήση πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα» αναφέρει στην ανακοίνωση της.

«Το αεροσκάφος, που πετούσε στον διεθνή εναέριο χώρο χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης με τον αναμεταδότη του εκτός λειτουργίας, αναχαιτίσθηκε, ταυτοποιήθηκε και συνοδεύθηκε εκτός της περιοχής ευθύνης. Δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας».

Οι χώρες που βρίσκονται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι σε υψηλή επιφυλακή για πιθανές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τον Σεπτέμβριο, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά, μέρες αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

 

