Πολωνία: Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών σύνορων

Η Πολωνία εισήγαγε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μία ημέρα μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

«Ύστερα από αίτημα της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων….θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας υπό τη μορφή απαγορευμένης ζώνης EP R129», ανέφερε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PAZP) σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες.

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στη 01.00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι περιορισμοί «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια», ανέφερε η PAZP.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, για τα πολιτικά αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.