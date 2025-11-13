Πόλο: Ξεκινά το ταξίδι στο Conference Cup ο ΝΟΧ

Ετοιμη να ζήσει μια μεγάλη εμπειρία είναι η γυναικεία ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, η αποστολή της οποίας βρίσκεται ήδη στη Μάλτα για τα παιχνίδια του προκριματικού γύρου του Conference Cup.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Ομιλο, «η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη ανταμείβεται με αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, ως αποτέλεσμα της πολύ καλής πορείας που κατέγραψε την περσινή χρονιά στο πρωτάθλημα, κατακτώντας την 8η θέση που της εξασφάλισε το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Πλέον, έφτασε η ώρα ο ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES να δώσει τα τρία παιχνίδια του ομίλου, δύο απέναντι σε ομάδες από την Ολλανδία και τη Μάλτα και το τρίτο με τον ΠΑΟΚ»