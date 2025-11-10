Πόλο: Στο τέλος το Παλαιό Φάληρο 10-6 τον ΝΟΧ

Παρά την αξιόµαχη εµφάνισή του ο ΝΟ Χανίων δεν µπόρεσε να φτάσει στο αποτέλεσµα που στόχευε στο παιχνίδι απέναντι στο Παλαιό Φάληρο.

Η οµάδα του Γιώργου Κατσουλάκη γνώρισε την ήττα για την 6η αγωνιστική της Waterpolο League, χάνοντας µε σκορ 10-6 στο παιχνίδι που διεξήχθη το απόγευµα του Σαββάτου στο κολυµβητήριο Παλαιού Φαλήρου.

Ο ΝΟΧ έκανε αντεπίθεση στο τρίτο οκτάλεπτο, µειώνοντας δύο φορές στο γκολ (6-5 και 7-6), ωστόσο οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν πιο αποφασιστικοί στην τελευταία περίοδο, κλειδώνοντας τη νίκη.

Οκτάλεπτα: 2-1, 4-2, 1-3, 3-0

∆ιαιτητές: Σταυρίδης – Μάρκοβιτς

Παλαιό Φάληρο (Κωνσταντίνος Βαµβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης 1, Ογουζτζάν 1, Παπαδηµητρίου 1, Πρέκας 2, Πάβισιτς, Καπούτσο, Κοντονής 2, Χέλµης 1, Μαστρογιαννάκος, Καλής 2, Βάσσος, Ευθυµίου, Μπερδές, Κατραούρας, Μάµµος

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκοµένης 1, Σολογάνης, Ράτζκο, Παππάς, Τοράκης 1, ∆ρίτσας, Ζουζούνης 1, Σκουνάκης, Μαζοκοπάκης 2, Χαραλαµπόπουλος, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης 1, Χατζάκης

Η 6η αγωνιστική:

•ΝΟ Χίου-Εθνικός 14-10 •ΝΟ Βουλιαγµένης-ΝΟ Πατρών 20-7

•Παναθηναϊκός-Πανιώνιος (10/12)

Βαθµολογία (6 αγώνες): Παναθηναϊκός 18, Βουλιαγµένη 15, Πανιώνιος 12, Εθνικός 9, Π. Φάληρο 9, ΝΟ Χίου 6, ΝΟ Χανίων (52-84 γκολ) 1, ΝΟ Πατρών 1.

Στον 2ο όµιλο: Υδραϊκός – Απόλλων 9-17, ΝΟ Λάρισας – ΟΦΘ 6-15, Περιστέρι – Γλυφάδα 14-17, Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ (10/12).

Την 7η αγωνιστική ο ΝΟΧ υποδέχεται τον ΝΟΒ (Σάββατο, 18:00).

Η Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών άνοιξε µε τη συνάντηση Ηλιούπολη – ΝΕ Πατρών 6-7. Οι υπόλοιποι αγώνες θα γίνουν την Τετάρτη ανάµεσα τους και το Γλυφάδα – ΝΟΧ (14:30).

Τέλος στα προηµιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών το τελευταίο εισιτήριο το πήρε ο ΝΟ Πατρών που νίκησε εντός µε 16-11 τον ΝΟ Ρεθύµνου.