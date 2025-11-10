menu
22.8 C
Chania
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πόλο: Στο τέλος το Παλαιό Φάληρο 10-6 τον ΝΟΧ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Παρά την αξιόµαχη εµφάνισή του ο ΝΟ Χανίων δεν µπόρεσε να φτάσει στο αποτέλεσµα που στόχευε στο παιχνίδι απέναντι στο Παλαιό Φάληρο.
Η οµάδα του Γιώργου Κατσουλάκη γνώρισε την ήττα για την 6η αγωνιστική της Waterpolο League, χάνοντας µε σκορ 10-6 στο παιχνίδι που διεξήχθη το απόγευµα του Σαββάτου στο κολυµβητήριο Παλαιού Φαλήρου.
Ο ΝΟΧ έκανε αντεπίθεση στο τρίτο οκτάλεπτο, µειώνοντας δύο φορές στο γκολ (6-5 και 7-6), ωστόσο οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν πιο αποφασιστικοί στην τελευταία περίοδο, κλειδώνοντας τη νίκη.
Οκτάλεπτα: 2-1, 4-2, 1-3, 3-0
∆ιαιτητές: Σταυρίδης – Μάρκοβιτς
Παλαιό Φάληρο (Κωνσταντίνος Βαµβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης 1, Ογουζτζάν 1, Παπαδηµητρίου 1, Πρέκας 2, Πάβισιτς, Καπούτσο, Κοντονής 2, Χέλµης 1, Μαστρογιαννάκος, Καλής 2, Βάσσος, Ευθυµίου, Μπερδές, Κατραούρας, Μάµµος
ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκοµένης 1, Σολογάνης, Ράτζκο, Παππάς, Τοράκης 1, ∆ρίτσας, Ζουζούνης 1, Σκουνάκης, Μαζοκοπάκης 2, Χαραλαµπόπουλος, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης 1, Χατζάκης
Η 6η αγωνιστική:
•ΝΟ Χίου-Εθνικός 14-10 •ΝΟ Βουλιαγµένης-ΝΟ Πατρών 20-7
•Παναθηναϊκός-Πανιώνιος (10/12)
Βαθµολογία (6 αγώνες): Παναθηναϊκός 18, Βουλιαγµένη 15, Πανιώνιος 12, Εθνικός 9, Π. Φάληρο 9, ΝΟ Χίου 6, ΝΟ Χανίων (52-84 γκολ) 1, ΝΟ Πατρών 1.
Στον 2ο όµιλο: Υδραϊκός – Απόλλων 9-17, ΝΟ Λάρισας – ΟΦΘ 6-15, Περιστέρι – Γλυφάδα 14-17, Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ (10/12).
Την 7η αγωνιστική ο ΝΟΧ υποδέχεται τον ΝΟΒ (Σάββατο, 18:00).
Η Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών άνοιξε µε τη συνάντηση Ηλιούπολη – ΝΕ Πατρών 6-7. Οι υπόλοιποι αγώνες θα γίνουν την Τετάρτη ανάµεσα τους και το Γλυφάδα – ΝΟΧ (14:30).
Τέλος στα προηµιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών το τελευταίο εισιτήριο το πήρε ο ΝΟ Πατρών που νίκησε εντός µε 16-11 τον ΝΟ Ρεθύµνου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum