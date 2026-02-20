menu
Πόλο: Στο Ηράκλειο με τον Υδραϊκό ο ΝΟΧ

Στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου με αντίπαλο τον Υδραϊκό ξεκινάει την Κυριακή (15:30) την β’ φάση του πρωταθλήματος Α1 ανδρών ο ΝΟ Χανίων με στόχο την παραμονή.

Διαιτητές θα είναι οι: Χρ. Κουρτίδης, Μαρία Δασκαλοπούλου με παρατηρητή τον Λ. Γιαννέλλη.

Για την 1η αγωνιστική θα παίξουν επίσης (στο β’ γκρουπ): ΝΟ Πατρών – Γλυφάδα (σήμερα, 19:00) και το Σάββατο Εθνικός – ΟΦΘ (15:00) και ΝΟ Χίου – ΝΟ Λάρισας (17:30).
Στο α’ γκρουπ άνοιξε ήδη η αυλαία με τον αγώνα Πανιώνιος – Απόλλων 15-17.

Στην Α1 γυναικών ο ΝΟ Χανίων αγωνίζεται την Τρίτη στο κολ. Αλίμου (13:00) με την τοπική ομάδα για την 15η αγωνιστική. Σήμερα θα παίξουν ΝΟ Πατρών – ΝΕ Πατρών (20:30) ενώ το Σάββατο ΝΟ Ρεθύμνου – Εθνικός (15:30), Πανιώνιος – Ηλιούπολη (18:30) και την Τρίτη Ολυμπιακός – Γλυφάδα (15:00) και ΝΟΒ – ΠΑΟΚ (16:00).

Οι τελευταίοι αγώνες στις γυναίκες (14η αγωνιστική): ΝΕ Πατρών-Ολυμπιακός 5-27, ΠΑΟΚ-ΝΟ Ρεθύμνου 27-10, Αλιμος-Βουλιαγμένη 6-17
Βαθμολογία (14 αγώνες): Ολυμπιακός 42, Βουλιαγμένη 36, Εθνικός 30, ΑΝΟ Γλυφάδας 28, ΠΑΟΚ 27, Αλιμος 25, Πανιώνιος 21, ΝΟ Χανίων 21, ΝΕ Πατρών 13, ΓΣ Ηλιούπολης 13, ΝΟ Πατρών 6, ΝΟ Ρεθύμνου 3

