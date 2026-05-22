Πόλο: Στην Κέρκυρα κρίνεται η παραμονή της ανδρικής ομάδας του ΝΟΧ

Ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων βρίσκεται μπροστά στη σημαντικότερη πρόκληση της φετινής χρονιάς, αντιμετωπίζοντας το Σάββατο (23/5, 13:00) στην Κέρκυρα τον ΝΑΟΚ, στο νοκ άουτ παιχνίδι που θα κρίνει την παραμονή στη Waterpolo League.

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία την προσπάθεια που καταβάλλει όλη τη σεζόν, διεκδικώντας την παρουσία της και τη νέα αγωνιστική περίοδο στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πόλο.

Ο ΝΟΧ ANEK LINES προέρχεται από δύο σημαντικές προκρίσεις απέναντι σε ΝΟ Πατρών και ΟΦΘ, που του έδωσαν τη δυνατότητα να διεκδικήσει την παραμονή του μέσα από το τελευταίο αυτό παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τον ΝΑΟ Κέρκυρας ολοκλήρωσε στη 2η θέση στο φετινό πρωτάθλημα της Waterpolo League 2.