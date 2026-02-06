Πόλο: Σε διπλό ταμπλό μίνι παίδες και μίνι κορασίδες του ΝΟΧ

Σε διπλό ταμπλό αγωνίζονται αυτό το Σαββατοκύριακο οι ομάδες πόλο μίνι παίδων και μίνι κορασίδων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταοι δύο ομάδες του ΝΟΧ θα αγωνιστούν για τις ανάγκες της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ανάπτυξης, με τους μίνι παίδες να αγωνίζονται στο κολυμβητήριο Φαλήρου, ενώ οι μίνι κορασίδες θα παίξουν στη Νέα Σμύρνη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι αποστολές για τις δύο ομάδες είναι οι εξής:

ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Η αποστολή αποτελείται από τις: Βιζυράκη, Βλαζάκη, Βραια, Γναφάκη Λυδ., Γναφάκη Σοφ., Ιωάννου, Καρατζά, Κατσαφράκη, Κατσουλάκη, Μανωλαράκη, Μπιτζανάκη, Μπουρδάκη, Ραμπαλάκου, Χατζημιχελάκη και Χατζηστάμου.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

1η αγωνιστική Σάββατο 7/2

18:00 ΝΟ Χανίων-Αλιμος ΝΑΣ

19:15 Εθνικός-Πανιώνιος

2η αγωνιστική Κυριακή 8/2

09:00 ΝΟ Χανίων-Πανιώνιος

10:15 Αλιμος ΝΑΣ-Εθνικός

3η αγωνιστική Κυριακή 8/2

15:30 Εθνικός-ΝΟ Χανίων

20:00 Πανιώνιος-Αλιμος ΝΑΣ

ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΕΣ

Η αποστολή για τους μίνι παίδες: Αλεξάκης, Βατσάκης, Βούλγαρης, Καρατζάς, Κατσουλάκης, Κουράτορας, Μακρυγιαννάκης, Μποτονάκης, Νικολαντωνάκης, Νικολιδάκης, Παπαδάκης, Πονηρίδης, Σκαράκης Β., Σκαράκης Ν., Στρατουδάκης, Σχετάκης και Τουρμουσόγλου.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

1η αγωνιστική Σάββατο 7/2

18:00 ΝΟ Βουλιαγμένης-Παλ. Φάληρο

19:30 ΝΟ Χανίων-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική Κυριακή 8/2

09:00 ΝΟ Χανίων-Παλ. Φάληρο

10:30 Παναθηναϊκός-ΝΟ Βουλιαγμένης

3η αγωνιστική Κυριακή 8/2

16:00 ΝΟ Βουλιαγμένης-ΝΟ Χανίων

17:30 Παλ. Φάληρο-Παναθηναϊκός