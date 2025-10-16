menu
Πόλο: Πρώτο καμπ προετοιμασίας της Εθνικής ενόψει Ευρωπαϊκού

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την πρώτη συγκέντρωση της νέας σεζόν θα πραγματοποιήσει το διήμερο 20-21 Οκτωβρίου, στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών. Ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 17 παίκτες, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι δύο διεθνείς που αγωνίζονται στο εξωτερικό (ο Στάθης Καλογερόπουλος και ο Στέλιος Αργυρόπουλος, που έτσι κι αλλιώς είναι τραυματίας), ενώ εκτός παραμένει ο Μάνος Ζερδεβάς, ο οποίος «κόπηκε» λόγω πειθαρχικού παραπτώματος από την αποστολή για το Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, το περασμένο καλοκαίρι. Νέο πρόσωπο είναι ο 19χρονος Χρίστος Λασκαρίδης, που πήρε φέτος μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Αναλυτικά, ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε στο διήμερο καμπ προετοιμασίας τους Νίκο Γαρδίκα, Χρίστο Λασκαρίδη, Κώστα Λιμαράκη (Απόλλων Σμύρνης), Μάνο Ανδρεάδη, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρη Χατζή (Βουλιαγμένη), Ζαννή Αλαφραγκή, Ντίνο Γενηδουνιά, Νίκο Γκίλλα, Κώστα Κάκαρη, Δημήτρη Νικολαΐδη, Βαγγέλη Πούρο, Παναγιώτη Τζωρτζάτο (Ολυμπιακός), Κώστα Γκιουβέτση, Νίκο Παπανικολάου, Δημήτρη Σκουμπάκη, Αριστείδη Χαλυβόπουλο (Παναθηναϊκός).

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική ομάδα έχει μπροστά της το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026, που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι, από τις 10 έως τις 25 Ιανουαρίου.

