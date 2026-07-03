Πόλο Παίδων: Στην μάχη των τελικών οι Χανιώτες

Τη μεγαλύτερη δυνατή διάκριση στην τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος παίδων θα επιδιώξει ο ΝΟ Χανίων, με την ομάδα του Μάνθου Βουλγαράκη ν’ αγωνίζεται το επόμενο τριήμερο στο κολυμβητήριο “Αντώνης Πεπανός” της Πάτρας.

Οι νεαροί πολίστες του ΝΟΧ έχουν πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία σε όλες τις προκριματικές φάσεις της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας με απόλυτα δίκαιο τρόπο την παρουσία τους στην οκτάδα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη διεκδίκηση μιας όσο το δυνατόν υψηλότερης θέσης στην τελική κατάταξη.

Η αρχή γίνεται σήμερα Παρασκευή (18:00) όπου ο ΝΟ Χανίων θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο στον προημιτελικό της διοργάνωσης, με στόχο την πρόκριση στην ημιτελική φάση.

Την αποστολή του ΝΟ Χανίων συγκροτούν οι: Αυγουστιανάκης, Βαμβακάκης, Γαλανάκης, Ζαγουράκης, Κατάκης, Κλωθάκης, Κοξ, Κόρακας, Μακριδάκης, Μαρμαριτσάκης, Μαυρεδάκης, Πολέντας, Σπανδάγος, Τζογανίδης, Τυροβολάς και Φυτράκης.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

18:00 ΝΟ Χανίων – Πανιώνιος (2)

19:15 Ηλυσιακός – ΠΑΟΚ (1)

20:30 ΑΝΟ Γλυφάδας – Εθνικός (3)

21:45 Παναθηναϊκός – ΝΟ Πατρών (4)

Το Σάββατο διεξάγονται οι ημιτελικοί και οι αγώνες κατάταξης ενώ την Κυριακή οι τελικοί.