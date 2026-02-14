Πόλο: Ολοκλήρωσε με Βουλιαγμένη την πρώτη φάση ο ΝΟΧ ANEK LINES

Ολοκληρώθηκε η παρουσία για τον ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES στην πρώτη φάση της Waterpolo League. Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη στάθηκε στο μέτρο του δυνατού όσο καλύτερα γινόταν απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του πρωταθλήματος, γνωρίζοντας την ήττα με 24-10 από τον ΝΟ Βουλιαγμένης.

Η γηπεδούχος ομάδα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό, κλείνοντας το πρώτο οκτάλεπτο στο 7-2 ενώ διεύρυνε τη διαφορά στο ημίχρονο (14-5). Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τρίτο οκτάλεπτο (21-8), με το τελικό 24-10 να διαμορφώνεται μετά το επιμέρους 3-2 της τελευταίας περιόδου.

Ο ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστικός, βρίσκοντας λύσεις επιθετικά κυρίως με τον Στάνκοβιτς, ο οποίος σημείωσε 4 γκολ και τον Μαζοκοπάκη με 3.

Πλέον, το πλέον μεταφέρεται στη δεύτερη φάση, όπου ο ΝΟΧ ΑΝΕΚ LINES αναμένεται να δώσει καθοριστικά παιχνίδια με στόχο την παραμονή του στην κατηγορία.

Διαιτητές: Σταυρίδης – Μποσγανάς

Οκτάλεπτα: 7-2, 7-3, 7-3, 3-2

ΝΟ Βουλιαγμένης (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Λεβαντής, Αγγελόπουλος, Τόττης 3, Αλμυράς 1, Τρούλος 3, Ούμποβιτς 6, Χατζής, Σαπουνάκης 1, Καστρινάκης 4, Τε Ριέλ 2, Σπάχιτς 3, Γιαννάτος 1, Γιαννόπουλος, Μπελέσης Κ., Πατσιλινάκος

ΝΟ Χανίων ANEK LINES (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης, Στάνκοβιτς 4, Ράτζκο 2, Σολογάνης, Τοράκης, Σκουνάκης, Ζουζούνης, Χατζάκης, Μαζοκοπάκης 3, Λεγάκης, Τζανακάκης 1, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης, Βουλγαράκης