Πόλο: Οι αντίπαλοι της γυναικείας ομάδας στον Β’ προκριματικό του Conference Cup

Η European Aquatics πραγματοποίησε την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference Cup, στο οποίο συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Ομιλο «η ομάδα του Σεμπάστιαν Λειψάκη τοποθετήθηκε στο 3ο γκρουπ, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βοϊβοντίνα (Σερβία).

Οι αντίπαλοι του ΝΟΧ στη φάση αυτή θα είναι:

Βοϊβοντίνα – Σερβία

Τενερίφη Ετσέιντε (Tenerife Echeide) – Ισπανία (Κανάρια Νησιά)

Μπόχουμ (SV Blau-Weiss Bochum) – Γερμανία

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου.

Στην τελική φάση (Final 8) προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο. Οι υπόλοιπες ομάδες θα ολοκληρώσουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία συμμετέχοντας σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 9-13.

Η European Aquatics αναμένεται να γνωστοποιήσει σε δεύτερο στάδιο το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων»