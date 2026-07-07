Πόλο νεανίδων: Πασβάντη και Κουνδουράκη στις κλήσεις της εθνικής

ΔΙπλή εκπροσώπηση θα έχει ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων στην προετοιμασία του κλιμακίου της Εθνικής ομάδας πόλο Νεανίδων, καθώς στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού Φώντα Λεμπέση συμπεριλαμβάνονται οι Αικατερίνη Κουνδουράκη και Βενετία Πασβάντη. Οι δύο αθλήτριες θα συμμετάσχουν στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Δημοτικό κολυμβητήριο Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας.