Πόλο: Με Βαγγέλη Γεωρβασάκη και Σταύρο Ζουζούνη στο Παγκόσμιο η εθνική

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Ο Βαγγέλης Γεωρβασάκης και ο Σταύρος Ζουζούνης συμπεριλήφθηκαν στην τελική 15άδα της Εθνικής ομάδας πόλο Εφήβων για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Χατζηδάκης παίρνει μαζί του τους δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Χανίων για τη διοργάνωση η οποία θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Γεωρβασάκης και Ζουζούνης θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μία κορυφαία διοργάνωση, αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες ενώ ο στόχος τους είναι να βοηθήσουν την Εθνική μας ομάδα να έχει την καλύτερη δυνατή πορεία.

ΜΕ 4 ΧΑΝΙΩΤΕΣ ΤΟ ΚΑΜΠ

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Εξάλλου ξεκινάει σήμερα στο κολυμβητήριο Γλυφάδας το καμπ προπονήσεων και αξιολογήσεων της Εθνικής ομάδας πόλο Νέων Ανδρών και σε αυτό έχουν κληθεί 4 Χανιώτες.

Συγκεκριμένα στο καμπ που θα διαρκέσει έως τις 3 Ιουλίου στις επιλογές των ομοσπονδιακών προπονητών περιλαμβάνονται οι Βασίλης Δρίτσας και Γιώργος Τζανακάκης του ΝΟ Χανίων, καθώς και οι Γιώργος Μητράκης (Απόλλων Σμύρνης) και Παναγιώτης Μαραγκουδάκης (Παναθηναϊκός).