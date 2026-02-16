menu
13.4 C
Chania
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πόλο: Με θετικό πρόσημο το ξεκίνημα του εφηβικού του ΝΟΧ

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Με θετικό πρόσημο συνδυάστηκε η πρεμιέρα για την εφηβική ομάδα πόλο στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος.

Οπως ανακοίνωθηκε από τον Ομιλο «το συγκρότημα του Μάνθου Βουλγαράκη έδωσε τρεις δυνατές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της α’ φάσης της Golden League, έχοντας απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα.

Συγκεκριμένα, οι νεαροί παίκτες επικράτησαν του ΓΣ Περιστερίου με σκορ 10-9, ενώ κέρδισαν και τον Ολυμπιακό με 16-11. Η μοναδική ήττα ήρθε από τον Παναθηναϊκό με 17-13.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της πρώτης φάσης, έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική
ΝΟ Χανίων-ΓΣ Περιστερίου 19-5
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 6-10
2η αγωνιστική
ΝΟ Χανίων-Παναθηναϊκός 13-17
ΓΣ Περιστερίου-Ολυμπιακός 10-15
3η αγωνιστική
Παναθηναϊκός-ΓΣ Περιστερίου 17-6
Ολυμπιακός-ΝΟ Χανίων 11-16

Βαθμολογία
1. Παναθηναϊκός 9
2. ΝΟ Χανίων 6
3. Ολυμπιακός 3
4. ΓΣ Περιστερίου 0

Την αποστολή του ΝΟ Χανίων αποτέλεσαν οι: Αυγουστιανάκης, Βαμβακάκης, Βιζυράκης, Βουλγαράκης, Γαλανάκης, Γεωρβασάκης, Ζαγουράκης, Ζουζούνης, Κλωθάκης, Κοξ, Κόρακας, Μαυρεδάκης, Πολέντας, Σπανδάγος, Φυτράκης και Χατζάκης»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum