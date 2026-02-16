Πόλο: Με θετικό πρόσημο το ξεκίνημα του εφηβικού του ΝΟΧ

Με θετικό πρόσημο συνδυάστηκε η πρεμιέρα για την εφηβική ομάδα πόλο στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος.

Οπως ανακοίνωθηκε από τον Ομιλο «το συγκρότημα του Μάνθου Βουλγαράκη έδωσε τρεις δυνατές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της α’ φάσης της Golden League, έχοντας απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα.

Συγκεκριμένα, οι νεαροί παίκτες επικράτησαν του ΓΣ Περιστερίου με σκορ 10-9, ενώ κέρδισαν και τον Ολυμπιακό με 16-11. Η μοναδική ήττα ήρθε από τον Παναθηναϊκό με 17-13.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της πρώτης φάσης, έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική

ΝΟ Χανίων-ΓΣ Περιστερίου 19-5

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 6-10

2η αγωνιστική

ΝΟ Χανίων-Παναθηναϊκός 13-17

ΓΣ Περιστερίου-Ολυμπιακός 10-15

3η αγωνιστική

Παναθηναϊκός-ΓΣ Περιστερίου 17-6

Ολυμπιακός-ΝΟ Χανίων 11-16

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 9

2. ΝΟ Χανίων 6

3. Ολυμπιακός 3

4. ΓΣ Περιστερίου 0

Την αποστολή του ΝΟ Χανίων αποτέλεσαν οι: Αυγουστιανάκης, Βαμβακάκης, Βιζυράκης, Βουλγαράκης, Γαλανάκης, Γεωρβασάκης, Ζαγουράκης, Ζουζούνης, Κλωθάκης, Κοξ, Κόρακας, Μαυρεδάκης, Πολέντας, Σπανδάγος, Φυτράκης και Χατζάκης»