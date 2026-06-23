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Τρίτη, 23 Ιουνίου, 2026
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Πόλο κορασίδων: Στην 6η θέση ο ΝΟ Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Με την κατάκτηση της 6ης θέσης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος η ομάδα πόλο κορασίδων του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.
Η ομάδα του Δημήτρη Σολογάνη συμμετείχε στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο “Αντώνης Πεπανός” της Πάτρας. Το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ήταν απέναντι στον Εθνικό, γνωρίζοντας την ήττα με 16-6 στον προημιτελικό, αποτέλεσμα που την οδήγησε στους αγώνες κατάταξης.
Στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης για τις θέσεις 5-8, ο ΝΟ Χανίων επικράτησε με 12-10 της Γλυφάδας, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον αγώνα για την 5η θέση.
Στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης απέναντι στον Αλιμο, γνώρισε την ήττα με 16-6, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία της στην 6η θέση της τελικής κατάταξης.
Την αποστολή συνέθεσαν οι: Αγοραστάκη, Βιζυράκη, Γναφάκη, Ιγνατίου, Ιωάννου, Καμαροπούλου, Μαρινάκη, Μιχελάκη, Μπιτζανάκη, Νεοφύτου, Ντιώνια, Παπασηφάκη, Πατεράκη, Πονηρίδου και Τωμαδάκη.

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