Πόλο κορασίδων: Στην 6η θέση ο ΝΟ Χανίων

Με την κατάκτηση της 6ης θέσης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην τελική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος η ομάδα πόλο κορασίδων του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.

Η ομάδα του Δημήτρη Σολογάνη συμμετείχε στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο “Αντώνης Πεπανός” της Πάτρας. Το πρώτο παιχνίδι που έδωσε ήταν απέναντι στον Εθνικό, γνωρίζοντας την ήττα με 16-6 στον προημιτελικό, αποτέλεσμα που την οδήγησε στους αγώνες κατάταξης.

Στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης για τις θέσεις 5-8, ο ΝΟ Χανίων επικράτησε με 12-10 της Γλυφάδας, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον αγώνα για την 5η θέση.

Στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης απέναντι στον Αλιμο, γνώρισε την ήττα με 16-6, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία της στην 6η θέση της τελικής κατάταξης.

Την αποστολή συνέθεσαν οι: Αγοραστάκη, Βιζυράκη, Γναφάκη, Ιγνατίου, Ιωάννου, Καμαροπούλου, Μαρινάκη, Μιχελάκη, Μπιτζανάκη, Νεοφύτου, Ντιώνια, Παπασηφάκη, Πατεράκη, Πονηρίδου και Τωμαδάκη.