Πόλο: Κλήση από Εθνική κορασίδων για την Ιγνατίου του ΝΟΧ

Στην προεπιλογή της Εθνικής ομάδας πόλο κορασίδων συμπεριλήφθηκε η Μαρία Ιγνατίου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ομίλου «η αθλήτρια του ΝΟ Χανίων κλήθηκε να είναι παρούσα την Τρίτη 14 Απριλίου στον Αγ. Κοσμά για προπονήσεις-αξιολογήσεις του κλιμακίου της Εθνικής ομάδας.

Συνολικά, στην προεπιλογή συμμετέχουν αθλήτριες από σωματεία όλης της χώρας, με τη συμμετοχή της Ιγνατίου να αποτελεί συνέχεια της παρουσίας του ΝΟ Χανίων σε αντίστοιχες διαδικασίες των εθνικών ομάδων.

Οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο ημέρες (14-15 Απριλίου), με διπλές προπονητικές μονάδες»