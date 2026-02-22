menu
Αθλητικά

Πόλο: Ηττα για τον ΝΟΧ από τον Υδραϊκό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την ήττα με σκορ 6-4 γνώρισε ο ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES από τον Υδραϊκό στην πρεμιέρα της Β’ φάσης της Waterpolo League.

 

Η ανδρική ομάδα έδωσε μεγάλη μάχη, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη που είχε τόσο μεγάλη ανάγκη. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με το συγκρότημα του Γιώργου Κατσουλάκη να “εγκλωβίζεται” επιθετικά στα δύο τελευταία οκτάλεπτα όπου σκόραρε μόλις ένα τέρμα έναντι τριών του Υδραϊκού.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, το οποίο ο ΝΟΧ ΑΝΕΚ LINES χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ως έδρα.

Ο Υδραϊκός προηγήθηκε στην πρώτη περίοδο, με τον ΝΟΧ να αντιδρά στο δεύτερο οκτάλεπτο, σκοράροντας τρία τέρματα, οπότε και δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το ημίχρονο στο 3-3. Στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά προβάδισμα ενώ στο τέταρτο οκτάλεπτο ο Υδραϊκός βρήκε δύο ακόμη τέρματα έναντι ενός των γηπεδούχων (1-2), διαμορφώνοντας το τελικό 6-4.

Για τον ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES σκόραραν οι Τουρκομένης, Στάνκοβιτς, Ράτζκο και Ζουζούνης. Από την πλευρά του Υδραϊκού, τρία τέρματα σημείωσε ο Αντζιτς, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Δασκαλοπούλου – Κουρτίδης
Οκτάλεπτα: 0-1, 3-2, 0-1, 1-2

ΝΟΧ ΑΝΕΚ LINES (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 1, Στάνκοβιτς 1, Ράτζκο 1, Σκουνάκης, Τοράκης, Δρίτσας, Ζουζούνης 1, Χατζάκης, Μαζοκοπάκης, Χαραλαμπόπουλος, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης, Κόρακας

Υδραϊκός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Γωνιωτάκης-Κορδέρας, Σιαμάς, Λεμπέσης, Χατζηκυριακάκης 1, Δίπλαρος 1, Αντζιτς 3, Σγουρίδης, Μασμανίδης 1, Τσαταλιός, Αγκόρτσας, Γιανναράς, Καλαϊτζής

 

