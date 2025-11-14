Πόλο: Ιστορική νίκη για τις γυναίκες του ΝΟΧ!

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων έγραψε ιστορία, κατακτώντας την πρώτη ευρωπαϊκή της νίκη στο παρθενικό της παιχνίδι στο Conference Cup, απέναντι στην ολλανδική ZVL-1886, επικρατώντας με 11-9 στα πέναλτι.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο ΝΟΧ ANEK LINES βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-7, ωστόσο έδειξε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο τελευταίο οκτάλεπτο και κατάφερε να κάνει εντυπωσιακή ανατροπή, ισοφαρίζοντας με αποτέλεσμα να οδηγήσει το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.