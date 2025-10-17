Πόλο: Η Ελλάδα δεύτερη στην ευρωπαϊκή κατάταξη των γυναικών, έκτη στους άνδρες

Στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης των γυναικών βρίσκεται η ελληνική υδατοσφαίριση, σύμφωνα με το ανανεωμένο ranking που δημοσίευσε η European Aquatics. Η βαθμολόγηση των χωρών λαμβάνει υπόψη μόνο τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κατά την τελευταία διετία και η χώρα μας συγκεντρώνει 31.590 βαθμούς, πίσω μόνο από την Ισπανία (35.850β.) και μπροστά από την τρίτη Ολλανδία (30.160β.) και την τέταρτη Ουγγαρία (27.870β.).

Στην αντίστοιχη κατάταξη των ανδρών, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση με 25.022,5 βαθμούς. Προηγείται και εδώ η Ισπανία με 32.395β. και ακολουθούν Κροατία, Ουγγαρία, Ιταλία και Μαυροβούνιο, ενώ πίσω από τη χώρα μας βρίσκεται η Σερβία.

Η European Aquatics δημοσίευσε και την αθροιστική βαθμολογία σε άνδρες-γυναίκες, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 56.612,5 βαθμούς, ελάχιστα πίσω από τη δεύτερη Ουγγαρία (56.887,5β.). Μακράν πρώτη είναι η Ισπανία με 68.245 βαθμούς.