Πόλο: Φιλικό της Εθνικής ανδρών με Σερβία στις 28/12

Κοινή προετοιμασία με τη -«χρυσή» Ολυμπιονίκη του Παρισιού- Σερβία θα πραγματοποιήσει στα τέλη Δεκεμβρίου η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου 2026). Οι «πλάβι» θα βρεθούν στην Ελλάδα από τις 26 έως τις 29 Δεκεμβρίου και στο διάστημα αυτό τα δύο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα θα κάνουν κοινές προπονήσεις και θα παίξουν ανεπίσημα διπλά, ενώ έχει προγραμματιστεί και ένα επίσημο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτό θα λάβει χώρα στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά στις 28 Δεκεμβρίου, θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.

Στο περιθώριο του συγκεκριμένου αγώνα, η ΚΟΕ έχει αποφασίσει να απονείμει τιμητική βράβευση στα μέλη της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης της Ελλάδας, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980, ενώ θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον πρόεδρο της ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης της Σερβίας, Βίτορ Γιέλενιτς.