Πόλο: Επαιξαν για την α’ φάση της Golden League οι νεάνιδες του ΝΟΧ

Ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις για την ομάδα πόλο νεανίδων του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, η οποία έλαβε μέρος στην πρώτη φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Χανίων «τα κορίτσια του Σεμπάστιαν Λειψάκη και του Δημήτρη Σολογάνη έδωσαν τρεις δυνατές αναμετρήσεις απέναντι στη Βουλιαγμένη, τον Πανιώνιο και τη Γλυφάδα, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες.

Σε κάθε περίπτωση, ο ΝΟ Χανίων συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη συνέχεια του πρωταθλήματος, στο πλαίσιο της Golden League.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική

ΝΟ Χανίων-ΝΟ Βουλιαγμένης 5-17

Πανιώνιος-ΑΝΟ Γλυφάδας 26-4

2η αγωνιστική

ΝΟ Βουλιαγμένης-Πανιώνιος 8-7

3η αγωνιστική

ΑΝΟ Γλυφάδας-ΝΟ Βουλιαγμένης 12-16

Πανιώνιος-ΝΟ Χανίων 19-14

ΝΟ Χανίων-ΑΝΟ Γλυφάδας 9-14

Βαθμολογία

1. ΝΟ Βουλιαγμένης 9

2. Πανιώνιος 6

3. ΑΝΟ Γλυφάδας 3

4. ΝΟ Χανίων 0

Την αποστολή για τα κορίτσια αποτέλεσαν οι: Αγοραστάκη, Αλεξάκη, Βλαχαντώνη, Βούλγαρη, Ιγνατίου, Κουνδουράκη, Λιοδάκη, Μαρινάκη, Μπασιά, Παπασηφάκη, Πασβάντη, Πατεράκη Ι., Πατεράκη Φ., Πολυχρονάκη, Τωμαδάκη και Χαβρέ»