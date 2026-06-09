Πόλο εφήβων: Με Γεωρβασάκη και Ζουζούνη η Εθνική στο Νόβι Σαντ

Με δύο αθλητές του ΝΟ Χανίων συγκροτήθηκε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Εφήβων, η οποία αναχώρησε το μεσημέρι για το Νόβι Σαντ της Σερβίας, όπου θα πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την αντίστοιχη Εθνική ομάδα της χώρας από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου.

Στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή Γιώργου Χατζηδάκη συμπεριλαμβάνονται οι αθλητές του ΝΟ Χανίων, Ευάγγελος Γεωρβασάκης και Σταύρος Ζουζούνης.

Η συμμετοχή των δύο αθλητών σε αυτή τη σημαντική προετοιμασία αποτελεί μία ακόμη εμπειρία υψηλού επιπέδου, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν και να προπονηθούν απέναντι σε μία από τις κορυφαίες σχολές υδατοσφαίρισης στον κόσμο.

Κατά την αναχώρηση της αποστολής, στα μέλη της Εθνικής ομάδας μίλησε ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Κυριάκος Γιαννόπουλος, ενώ παρών ήταν και ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Δημήτρης Κύρκος.