Πόλο: Δεν τα κατάφερε με Πανιώνιο ο ΝΟΧ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι στην Waterpolo League έδωσε ο ΝΟ Χανίων ΑΝΕΚ LINES, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά τον Πανιώνιο στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη γνώρισε την ήττα με 19-9 στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης, το οποίο χρησιμοποίησε εκ νέου ως έδρα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του.

Το παιχνίδι είχε ισορροπημένο ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο, με τον ΝΟ Χανίων να παρουσιάζει ανταγωνιστική εικόνα και να διατηρεί επαφή στο σκορ. Από το τρίτο οκτάλεπτο και έπειτα, ο Πανιώνιος αύξησε την απόδοσή του και απέκτησε διαφορά, την οποία διεύρυνε σταδιακά μέχρι το τέλος.

Πρώτος σκόρερ για τον ΝΟΧ ANEK LINES ήταν ο Ράτζκο με 3 τέρματα, ενώ για τον Πανιώνιο τα περισσότερα γκολ, 6, πέτυχε ο Γουνάς.

Διαιτητές: Αχλαδιώτης – Μπιράκης
Οκτάλεπτα: 3-6, 4-4, 2-5, 0-4

ΝΟ Χανίων ANEK LINES (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης 1, Σκουνάκης 1, Ράτζκο 3, Παππάς, Τοράκης 2, Δρίτσας 1, Ζουζούνης 1, Λεγάκης, Μαζοκοπάκης, Χαραλαμπόπουλος, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Βουλγαράκης, Χατζάκης

Πανιώνιος (Βασίλης Κεφαλάς): Πόρτερ, Καρατζάς, Μπιτσάκος Κ.. 2, Καρατζάς Σ. 1, Παυλοστάθης, Τακάτα 1, Μπιτσάκος Α. 4, Τρασάι 2, Μουρίκης 2, Γουνάς 6, Κουκουνάς, Καπετανάκης, Μαυροβουνιώτης, Ανδριανόπουλος, Μότσιας 1

