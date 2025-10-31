Πόλο: Χωρίς θεατές το Χίος-Παναθηναϊκός

Κεκλεισμένων των θυρών θα υποδεχθεί αύριο (1/11, 17:00) η Χίος τον Παναθηναϊκό, για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League, καθώς το Ιωνικό κολυμβητήριο του νησιού συνεχίζει να μην έχει πάρει άδεια για παρουσία θεατών στις εξέδρες. Ο ΝΟΧ εξέφρασε εκ νέου με ανακοίνωση που εξέδωσε την έντονη διαμαρτυρία του για τη συνεχιζόμενη κατάσταση, τονίζοντας ότι «… η εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα τόσο για το άθλημα όσο και για το σωματείο μας, το οποίο στερείται τη στήριξη του κόσμου του … αλλά υφίσταται και σημαντική οικονομική ζημιά, καθώς αδυνατεί να προχωρήσει σε πώληση εισιτηρίων και καρτών διαρκείας». Συνεχίζοντας, το Δ.Σ. του Ομίλου ζητά για άλλη μία φορά από τους αρμόδιους φορείς «… να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και δώσουν λύση στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που υπονομεύει την προσπάθεια των αθλητών, των προπονητών και όσων υπηρετούν το Χιώτικο πόλο με συνέπεια, αγάπη και πάθος».

Επισημαίνεται ότι η Χίος είχε δώσει κεκλεισμένων των θυρών και το ματς με το Παλαιό Φάληρο (γνωρίζοντας την ήττα 14-9), ενώ το παιχνίδι της πρεμιέρας με τα Χανιά, που επίσης ήταν να γίνει χωρίς θεατές, αναβλήθηκε λόγω προβλήματος με τα χρονόμετρα και τελικά έγινε στην Αθήνα. Για το γεγονός αυτό, μάλιστα, ο ΝΟΧ στην ίδια ανακοίνωσή του εκφράζει ιδιαίτερη απογοήτευση, υπογραμμίζοντας ότι επιβαρύνθηκε με πρόσθετα κόστη, καθώς υποχρεώθηκε να καλύψει και τα έξοδα της φιλοξενούμενης κρητικής ομάδας.