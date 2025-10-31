menu
21.3 C
Chania
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Πόλο: Χωρίς θεατές το Χίος-Παναθηναϊκός

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Κεκλεισμένων των θυρών θα υποδεχθεί αύριο (1/11, 17:00) η Χίος τον Παναθηναϊκό, για την 5η αγωνιστική της Waterpolo League, καθώς το Ιωνικό κολυμβητήριο του νησιού συνεχίζει να μην έχει πάρει άδεια για παρουσία θεατών στις εξέδρες. Ο ΝΟΧ εξέφρασε εκ νέου με ανακοίνωση που εξέδωσε την έντονη διαμαρτυρία του για τη συνεχιζόμενη κατάσταση, τονίζοντας ότι «… η εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα τόσο για το άθλημα όσο και για το σωματείο μας, το οποίο στερείται τη στήριξη του κόσμου του … αλλά υφίσταται και σημαντική οικονομική ζημιά, καθώς αδυνατεί να προχωρήσει σε πώληση εισιτηρίων και καρτών διαρκείας». Συνεχίζοντας, το Δ.Σ. του Ομίλου ζητά για άλλη μία φορά από τους αρμόδιους φορείς «… να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και δώσουν λύση στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που υπονομεύει την προσπάθεια των αθλητών, των προπονητών και όσων υπηρετούν το Χιώτικο πόλο με συνέπεια, αγάπη και πάθος».

Επισημαίνεται ότι η Χίος είχε δώσει κεκλεισμένων των θυρών και το ματς με το Παλαιό Φάληρο (γνωρίζοντας την ήττα 14-9), ενώ το παιχνίδι της πρεμιέρας με τα Χανιά, που επίσης ήταν να γίνει χωρίς θεατές, αναβλήθηκε λόγω προβλήματος με τα χρονόμετρα και τελικά έγινε στην Αθήνα. Για το γεγονός αυτό, μάλιστα, ο ΝΟΧ στην ίδια ανακοίνωσή του εκφράζει ιδιαίτερη απογοήτευση, υπογραμμίζοντας ότι επιβαρύνθηκε με πρόσθετα κόστη, καθώς υποχρεώθηκε να καλύψει και τα έξοδα της φιλοξενούμενης κρητικής ομάδας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum