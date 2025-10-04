Πόλο: Αναβολή στο Χίος-NOX εξαιτίας των… χρονομέτρων!

Η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος σημαδεύτηκε από την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χίο και τα Χανιά. Το ματς, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αφού το Ιωνικό κολυμβητήριο δεν εξασφάλισε άδεια για την παρουσία θεατών, δεν ξεκίνησε ποτέ, λόγω προβλήματος στα χρονόμετρα. Οι διαιτητές περίμεναν περίπου μία ώρα, αλλά αφού το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε έκλεισαν το φύλλο αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΚΟΕ για την αναβολή στη Χίο:

Αναβλήθηκε ο αγώνας ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ – ΝΟ Χανίων για την 1η αγωνιστική του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Waterpolo League Ανδρών, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, δεν κατέστη δυνατόν να συντονιστεί το λειτουργικό του χρονομέτρου στα δεδομένα των νέων κανονισμών (18 δευτερόλεπτα), στο Ιωνικό κολυμβητήριο της Χίου.

Η νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αγώνα θα οριστεί τις επόμενες ημέρες από την ΚΟΕ